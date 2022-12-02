BDDK meslek personeli alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bilişim ve Hukuk Alanları) ile BDDK Uzman Yardımcısı kadroları için 7 Ocak 2023 Cumartesi günü, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı ile Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık Alanı) kadrosu için ise 7-8 Ocak 2023 Cumartesi-Pazar günlerinde olmak üzere sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul’da (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü) gerçekleştirilecektir.

Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen tüm bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sayfasında (www.bddk.org.tr) duyuru yoluyla yapılacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Adayların sınav sürecine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyer kapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak takip etmesi gerekmektedir.

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