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Ekonomi

BDDK: "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı."

Yeniakit Publisher
2020-07-08 10:09:47 -
BDDK: "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı."
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Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

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