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Ekonomi BDDK Başkanı Akben, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Ekonomi

BDDK Başkanı Akben, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:40:26 -
BDDK Başkanı Akben, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Akben, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Akben, Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının ardından ilk namazı gösteren "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğrafa oy verdi.

Akben, "yaşam" kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "spor" kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerde voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


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