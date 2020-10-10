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Aktüel BBP'nin 11. Olağan Kurultayı 18 Ekim'de yapılacak
Aktüel

BBP'nin 11. Olağan Kurultayı 18 Ekim'de yapılacak

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kurultaya sadece delegeler ve basın mensupları katılacak - BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut: - "Edirne'deki kardeşinin acısını Kars'taki kardeşinin duyduğu, Diyarbakır'dan yükselen sese Konya'dan ses veren bir Türkiye'nin birlikte inşa edileceğini biliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-10 11:17:17 -
BBP'nin 11. Olağan Kurultayı 18 Ekim'de yapılacak

ANKARA (AA) - FIRAT TAŞDEMİR - Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 11. Olağan Kurultayı 18 Ekim'de Ankara'da yapılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 18 Ekim pazar günü saat 10.00'da Taha Akgül Spor Salonu'nda başlayacak BBP Kurultayı'na koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sadece delegeler ve basın mensupları katılacak.

Yaklaşık 1019 delegenin oy kullanacağı kurultayda, genel başkanlık seçimi ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin seçimleri yapılacak.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, MKYK ve MDK üyeliği için aday olacak partililerin 15 Ekim'e kadar Genel Sekreterlik ya da Ankara İl Başkanlığına başvurmaları gerektiğini söyledi.

Genel başkanlık için ise adayların kurultay günü belli olacağını bildiren Karabulut, çoğunluğun sağlanamaması durumunda, 19 Ekim'de aynı yer ve gündemle çoğunluk aranmaksızın kurultayın yapılacağını ifade etti.

Kurultayda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı vereceklerini belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"Edirne'deki kardeşinin acısını Kars'taki kardeşinin duyduğu, Diyarbakır'dan yükselen sese Konya'dan ses veren bir Türkiye'nin birlikte inşa edileceğini biliyoruz. Bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak, hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. İnsanların bir arada ve mutlu yaşayacağı bir ülke için bir ve beraber olmak zorundayız. Bunu el birliğiyle ilmek ilmek dokuyacağız inşallah."

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