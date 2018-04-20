BBP’li isme FETÖ şoku!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, Afyonkarahisar, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Ordu, Samsun ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, eski BBP İzmir İl Başkanı İsmail Gider'in de aralarında bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA BELGE VE BİLGİSAYARA EL KONULDU

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı belge ile bilgisayarlara el konuldu.

Gözaltına alınanlardan bazılarının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

Zanlıların, FETÖ/PDY'nin "himmet ve burs" adıyla örgüte gelir amacıyla toplanan paraların muhasebesini tuttukları ve örgütün "muhasebe yapılanması"nda yer aldıkları iddia edildi.