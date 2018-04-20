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BBP’li isme FETÖ şoku!

FETÖ’ye yönelik yapılan operasyonlarda eski Büyük Birlik Partisi (BBP) İzmir İl Başkanı İsmail Gider'in de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

20 Nisan 2018 Cuma 16:27
BBP’li isme FETÖ şoku!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, Afyonkarahisar, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Ordu, Samsun ve Tekirdağ'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, eski BBP İzmir İl Başkanı İsmail Gider'in de aralarında bulunduğu 18 kişiyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA BELGE VE BİLGİSAYARA EL KONULDU

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda bazı belge ile bilgisayarlara el konuldu.

Gözaltına alınanlardan bazılarının, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.

Zanlıların, FETÖ/PDY'nin "himmet ve burs" adıyla örgüte gelir amacıyla toplanan paraların muhasebesini tuttukları ve örgütün "muhasebe yapılanması"nda yer aldıkları iddia edildi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 16:27
  1. Tekirdağ
  2. BBP İzmir İl Başkanı İsmail Gider
  3. İzmir
  4. Afyonkarahisar
  5. Bursa
  6. Çanakkale
  7. Eskişehir
  8. Hatay
  9. Ordu
  10. Samsun

YORUM YAZ

  • salihlilisalihlili5 sa önce
    batı çimento.eski asyacı egs ci sanko ortaklığı yaramadı nedense*?ilk iş tarihi zarar yazdılar.tarihi vergi zararı arkasından.**ne bahtsız şu sanko..*ne tesadüf**hep olumsuzluk beraberinde **batı çimneto borsada darmadağın oldu...limanıda var halbuki yunan ada manzaralı lebiderya..canın sıkıldı yunanistana atla git çay iç gel**mesela dedik..şanssız sanko**
  • Yunus 16Yunus 165 sa önce
    KİMSE KİMSEYİ SUÇLAMASIN? FETÖ NÜN OLMADIĞI PARTİ YOK.? AK PARTİ NİN HDP NİN TEMELİNDE VAR? AK PARTİ 2013 DEN SONRA TEMİZLENMEYE ÇALIŞIYOR, DİĞER PARTİ YÖNETİMLERİ (CHP, BBP, SAADET...) 2011 DEN SONRA ELE GEÇİRİLMEYE BAŞLADI. 2015 - 2016 MHP YÖNETİMİNİ ELE GEÇİRMEYE ÇALIŞIRKEN İŞ PATLADI YANİ ABD HER YERİMİZE NÜFUS ETMİŞ, İŞİMİZ ÇOK ZOR.
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