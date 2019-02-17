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BBP’den Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı

Büyük Birlik Partisi (BBP), 30 büyükşehir ile Doğu ve Güneydoğu’da Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı aldı.

17 Şubat 2019 Pazar 02:17
BBP’den Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı

Büyük Birlik Partisi (BBP), 30 büyükşehir ile Doğu ve Güneydoğu’da Cumhur İttifakı’nı destekleme kararı aldı.


BBP’den yapılan yazılı açıklamada, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının parti Genel Merkezinde düzenlendiği ve 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi. 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerin sonuçları itibariyle Türkiye ve Türk halkı açısından, önemli neticeler doğuracak bir seçim olduğu belirtilen açıklamada, "Büyük Birlik Partisi, ülkemizin karşı karşıya kaldığı her kritik durumda ve önemli dönemeçlerde hep sağduyunun sesi olmuş, yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir siyaset anlayışıyla milletimizin yanında durmuş ve ülkemizin önünü açmıştır. Büyük Birlik Partisi, 26 yıllık tecrübesiyle bu seçim de de aynı anlayış ve siyaset tarzıyla hareket edecektir. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ve 24 haziran 2018 da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde, önemli bir bileşeni olarak içerisin de yer aldığımız Cumhur İttifakı’nın ’devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalini önceleyen’ ruhuna bağlılığımız noktasındaki duruşumuzun bir sonucu olarak aşağıdaki kararları almıştır" denildi.


Açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Partimiz, 30 büyükşehirde; büyükşehir belediye başkan adayları çıkarılmamasına ve Cumhur İttifakının adaylarının desteklenmesine, ilçelerde, ilçe belediye başkan adayı ve ilçe belediye meclis üyesi adayı çıkarılmasına, büyükşehir dışındakiillerimizde; Osmaniye ve Rize ilimizde il belediye başkan adayı çıkarılmamasına, ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan, Ağrı, Batman, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli illerimizde il belediye başkan adayı çıkarılmamasına;


Doğu ve Güneydoğu’daki illerimizde ve partimizin Seçim İşleri Başkanlığının belirlemiş olduğu ilçelerde, terör örgütünün uzantısı olan HDP’nin adaylarının olması ve bunların kazanma ihtimaline karşı olarak ilçe ve belde belediye başkan adayı çıkarılmamasına; yukarıdaki hassasiyetimizin dışındaki, bütün il, İlçe ve beldelerde, belediye başkanı adayı ve belediye meclis üyesi adayları çıkarılmasına; büyükşehir olmayan illerimizin bütün ilçelerinde eksiksiz olarak İl Genel Meclisi Adaylarının çıkarılmasına karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 02:17
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