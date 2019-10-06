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BBP’de Olağan MKYK Toplantısı yapıldı!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Ekim ayı Olağan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısının yapıldığı bildirildi.

06 Ekim 2019 Pazar 13:08
BBP’de Olağan MKYK Toplantısı yapıldı!

BBP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Mustafa Destici'nin açılış konuşması ile başlayan toplantıdan sonra gündem maddelerinin müzakeresine geçildi. Müzakere edilen konular ve alınan kararlar sonuç bildirisiyle kayıt altına alındı.

Bildiride, şu ifadeler yer aldı:

"Partimizin belirlenen 9 farklı ilde, bu illere katılım için davet edilecek il teşkilatlarımızla birlikte, istişare ve değerlendirme toplantıları yapılmasına karar verilmiştir. Bu toplantıların hazırlık ve icrası ile ilgilenecek Genel Başkan Yardımcılarımız ve MKYK üyelerimiz görevlendirilmiştir. Bir önceki MKYK toplantısında alınmış olan, teşkilat kongrelerinin hazırlanması ve icra edilmesi ile ilgili karar gereğince teşkilat başkanı tarafından bilgilendirme gerçekleştirildi ve tarihleri belirlenen teşkilatların kongrelerinin icra edilmesi ile ilgili hazırlıklar gözden geçirilerek, görevlendirmeler yapıldı.

Parti içinde ihtiyaç duyulan üç farklı alanda çalışma grupları oluşturulmasına karar verildi, kurullarda görev yapacak arkadaşlar belirlenerek, çalışma yapılacak konu ve alanlar tevdi edildi. Ülkemiz siyaseti ile ilgili gündemde olan hususlarla ilgili değerlendirmelere geçildi."

Toplantıda, divan heyetinde boş bulunan üyeliklere MKYK üyeleri eğitimci Selim Şimşek ve Yeminli Mali Müşavir Ekrem Alfatlı'nın atanmasına karar verildi.

MKYK yedek üyesi Ahmet Ulupınar ise asil üyeliğe kabul edildi.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 13:08
  1. BBP
  2. Mustafa Destici
  3. Ahmet Ulupınar
  4. MKYK
  5. Selim Şimşek
  6. Yeminli Mali Müşavir Ekrem Alfatlı

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