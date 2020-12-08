BBP Sağlık İşlerinden Sorumlu Divan Üyesi Uysal, herkesi aşı olmaya davet etti:

ZONGULDAK (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Sağlık İşlerinden Sorumlu Divan Üyesi Dr. Hüseyin Uysal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı çalışmalarıyla ilgili "Üzülerek görmekteyiz ki aşıya karşı hiçbir bilimsel neden olmadan çok az bir azınlık da olsa bir karşı duruş var. Oysa bütün dünyada pandemileri aşıyla söndürebiliriz, aşı olmazsa bu pandemileri söndürmemiz imkansız. Normalleşmeye geçmemiz için aşı olmalıyız." dedi.

Uysal, Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde bir otelde düzenlenen toplantıda, dünyanın Kovid-19 süreci nedeniyle karantinaya girdiğini, yaklaşık bir yıldır herkesin hayatının değiştiğini söyledi.

"Bu süre içerisinde maçlar seyircisiz oynanmaya başlandı, olimpiyatlar, seyahatler, festivaller yapılmadı." diyen Uysal, "Düğünler, nikahlar az sayıda kişiyle yapıldı. Cenazelere katılamadık, eğitim hayatı değişti, teknoloji ön plana çıktı. Ekonomide durgunluk, iş hayatı, esnaf, çiftçimiz en ağır şekilde etkilendi. Sosyal hayatımız alışkanlıklarımız değişti. Çevre ülkeleri ve dünyayı takip etmeye başladık." ifadesini kullandı.

Uysal, virüsün sadece tıbbi boyutları ile değil ürkütücü sorunları da beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ülkeler bu sorunlar yumağıyla karşı karşıya kaldı. Bütün ülkelerin sağlık sistemleri de test edilmeye başlandı. Ülkemiz, bu konuda iyi bir sınav verdi ancak sağlıkta bazı hizmetlerde özellikle kanser hizmetlerinde aksaklıklar oldu. Kalp ve damar hastalıkları da bu hizmetlerin kesintilerinden etkilendi. Kalp krizi geçiren insanlarımızın belki de yarısı hastaneye başvurmadı. İnsanlarda korku ve panik yaratıldı. Hastane dışında kalanlar, alınmayanlar, sokakta tedavi görenlere rastlamadık."

- "Normalleşmeye geçmemiz için aşı olmalıyız"

Pandemi sürecinde gündemin aşı olduğunu ve bunun da tartışıldığını anımsatan Uysal, aşı çalışmalarını dört gözle bekler hale geldiklerini söyledi.

Uysal şunları kaydetti:

"Maske taktık, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya başladık. Bunlara uymamızın nedeni bir gün umut halinde aşının geleceği günü beklediğimiz için. Bugün aşıya kavuşmak üzereyiz. Üzülerek görmekteyiz ki aşıya karşı hiçbir bilimsel neden olmadan çok az bir azınlık da olsa bir karşı duruş var. Oysa bütün dünyada pandemileri aşıyla söndürebiliriz, aşı olmazsa bu pandemileri söndürmemiz imkansız. Normalleşmeye geçmemiz için aşı olmalıyız. Benim ülkem, benim Sağlık Bakanlığım hangi aşıyı getirirse getirsin ben aşı olacağım. Salgını önlemenin tek yolu aşı."

Sanayi kenti olan Zonguldak'ta hava kirliliğinin yanı sıra kronik rahatsızlığı bulunan kişi sayısının yüksek olduğunu vurgulayan Uysal, aşı takviminde Zonguldak bölgesinin de ön planda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



