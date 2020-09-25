  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset BBP Lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' açıklaması
Siyaset

BBP Lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'nin çağrısıyla başlayan ve birçok insanın hayatını kaybettiği Kobani olaylarına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili konuştu. Destici, "Sıfatları ne olursa olsun suç işleyenleri taşıdıkları sıfatlar 'masum' ve 'dokunulmaz' yapmaz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:24:00 - 2020-09-25 16:26:04
BBP Lideri Mustafa Destici'den 'Kobani' açıklaması

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile birçok HDP'li ismin çağrısı üzerine gerçekleştirilen ve birçok insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı Kobani olaylarına ilişkin konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Suç işleyenleri taşıdıkları sıfatlar 'masum' ve 'dokunulmaz' yapmaz" ifadelerini kullandı.

82 kişi hakkında gözaltı kararı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler için operasyon başlatılmasını takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılması ile değerlendirmede bulundu.

Kobani'de verilen zarar

HDP yöneticilerinin ayaklanma çağrısıyla başlayan ve organizasyonlarıyla devam eden olaylarda 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçu işlendiğini hatırlatan Destici, HDP'nin ayaklanma çağrısının sebebinin "Türkiye’nin PKK’ya gönderilen silahların geçişine izin vermemesi" olduğunu anımsattı.

Adalet tecelli ediyor

Adaletin tecellisi adına büyük ve ciddi adımların atıldığını ifade eden Destici, "Asla unutulmamalıdır insanlarımız ancak adaletin tecelli ettiğini görürlerse kendilerini güvende hissedebilirler. Adaletin tecelli ettiğini görürlerse devletimizle aralarındaki sevgi ve bağlılık bağını koruyabilirler." dedi.

HDP’yi, öncüllerini, türevlerini ve yancılarını bir gün bile "siyasi parti" olarak telaffuz etmediklerini ve görmediklerini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Yöneticileri, adayları, politikası, söylemi, bir terör örgütü tarafından belirlenen hiçbir yapılanma, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir zaman diliminde 'siyasi parti' kavramıyla yan yana gelmez, 'siyasi parti' kavramıyla yan yana getirilmesi bile 'suç' olarak değerlendirilir. Bunun yanı sıra, sıfatları ne olursa olsun suç işleyenleri taşıdıkları sıfatlar 'masum' ve 'dokunulmaz' yapmaz. Hayırlı olsun. Devletimiz ve milletimiz var olsun."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Mucize Doktor’da iğrenç sahne! Ahlaksızlığı böyle meşrulaştırdılar
Medya

‘Mucize Doktor’da iğrenç sahne! Ahlaksızlığı böyle meşrulaştırdılar

FOX TV’de ekranlara gelen ‘Mucize Doktor’ adlı dizide karısını aldatan koca üzerinden ‘aldatmak’ meşru bir şeymiş gibi gösterildi. Dizide ah..
İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!
Gündem

İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!

BM Genel Kurulu’nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği yerlere yasadışı olarak yerleştiğini belirtere..
Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı
Gündem

Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı

Bir kilisenin mensuplarının koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı online toplantıda büyük bir skandal yaşandı. Bir grup hacker toplantıyı..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı