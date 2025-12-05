BBP lideri Mustafa Destici, Akit TV’de gündemi değerlendiriyor

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Akit TV ekranlarında yayınlanan “Gün Başlıyor” programında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhur İttifakı'nda yer alarak Tayyip Erdoğan'ı destekleyen, PKK karşısındaki net ve istikrarlı çizgisinde zigzag yapmadan yürüyen BBP'nin genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye’nin iç ve dış politikasındaki kritik başlıklar başta olmak üzere birçok konu üzerinde değerlendirmelerde bulunuyor.

Bilindiği gibi, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı karşısında yer alan Millet İttifakı, bünyesinde bir yandan Türk milliyetçisi iddiasındaki İyi Parti'yi, bir yandan da Kürt ırkçısı HDP'yi barındırıyordu. BBP bu ayrışmada tercihini HDP'nin olmadığı Cumhur İttifakı'ndan yana koymuştu..

Şimdi BBP lideri Destici'nin terörsüz Türkiye için söyleyecekleri merak ediliyor.

Akit TV ekranlarından canlı olarak aktardığımız programda Destici’nin açıklamaları anbean izleyicilere ulaşıyor.

İşte Destici'nin yaptığı açıklamalardan satır başları;

“Türkiye’de siyasi dünyasında farklı çıkışlarla karşılaşılabiliyor. Ben siyasi bir vatandaş olarak da bakıyorum. Siyasi partilerden gelen açıklamalara baktığım zaman, oradaki vurgularda devlet var mı, millet var mı, milli birlik ve beraberlik var mı, bu ülkenin refahı için yapılan işler var mı ona bakıyorum.”

“Sıfır terör ve şiddet. Terör ve şiddete bulaşmanın sürece, teröristliklerinin düşüncesini, teröristliklerinin taleplerini dile getirebilirsiniz. Meseleye böyle bakmalıyız,”

“Türkiye’de siyaset çoğunlukla ideolojik bir temele oturuyor. Bu da her partinin kendi ideolojisini etkin kılmak ya da hâkim kılmak gibi bir sonuca işi götürüyor. Bizdeki gerginliğin sebeplerinden biri de bu.”

“Avantajlı tarafı var mı? Elbette var. Çünkü biz de ideolojisi olan bir partiyiz. Fikri olan, müslümanı olan bir siyasi partiyiz. Bunları kaybedersek özümüzü kaybederiz. Fakat bu bağnazlık derecesinde olmamalı.”

“Cumhuriyet Halk Partisi de ideolojik bir parti. Türkiye Cumhuriyeti’nden sonraki ilk parti. Uzun yıllar tek parti olarak devam etmiş. O dönemde her istediği yasalaşınca, kanunlaşınca, anayasa olunca… Şimdi mevcutta da aynı durumun devam etmesi gibi bir alışkanlık var. Ama o günler geride kaldı.”

“Dolayısıyla buna alışmakta Cumhuriyet Halk Partisi kadroları biraz zorluk çekiyor. Siyasetteki gerginliğin sebeplerinden bir tanesi de bu.”

“Türkiye’nin önemli problemleri var. Bunların başında terör problemi geliyor. Orada da sol bir ideoloji buna lokomotiflik yapıyor.”

“Bu ideolojiler, Türkiye’de devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin birliğini ve istikbalini öncelemeli ki bu tür problemler ortadan kalksın.”

"ASGARİ HANE GEÇİM KOMİSYONU KURULSUN"

“Tüm esnafı gezdiğimizde insanlarla kucaklaştık, sohbet ettik. Ağırlıklı olarak ekonominin ön plana çıktığını gördük. Tabii ki teröristlerin Türkiye süreci de konuşuldu.”

“Vatandaşın birinci gündem maddesi ekonomi. 2000 yılından beri, özellikle pandemiden beri inanılmaz bir ekonomik problem yaşadı vatandaşlarımızın önemli bir kesimi.”

“Bir anda gıda fiyatları çok yükseldi, inanılmaz yükseldi. Dünyadaki örneklerinden çok daha fazla yükseldi. Ürün olmadığı için yükselmedi, raflarda ürün vardı. Sebepsiz bir fiyat artışı var.”

“Ev fiyatları ve kira fiyatları anormal düzeyde arttı. Bir sebebi yok. Gerçekten kabul edilebilir bir şey değil.”

“Domates örneğini verdim: Bir markette 250 lira, bir kilometre ötedeki markette 70 lira. Pazarda 40 lira. Serbest piyasa çok serbest; bu serbest piyasa değil, vurguncuların piyasası haline geldi.”

“Domatesin tarladan çıkış fiyatı maksimum 10 lira. Üreticiden 10 liraya çıkan ürün nasıl 250 liraya satılıyor? Bunun mutlaka düzenlenmesi lazım.”

“Temel gıda maddelerine erişimde vatandaşın önündeki engeller kaldırılmalı. Çalışmalar var mı? Var. Gayret var mı? Var. Ama istenilen sonuç alınmış mı? Maalesef alınmamış.”

“En çok sıkıntıyı düşük gelire sahip olanlar çekiyor: düşük maaş alan emekliler, tek maaşlı aileler, asgari ücretliler.”

“Aynı maaşı alan iki kişi arasında büyük fark var. Birinin evi kendisinin, eşi çalışıyor; diğerinin evi kira, tek maaşla geçinmeye çalışıyor. Destek verilmesi gereken bu ikinci kesim.”

“Emekliler için de durum aynı. Tek maaşı olan ve evi kira olan emeklilere öncelik verilmesi gerekiyor.”

“Biz yıllardır bir öneride bulunuyoruz: Asgari ücret tespit komisyonu gibi bir ‘asgari hane geçim rakamı komisyonu’ kurulsun.”

“Bölgesel olarak çalışabilir. İstanbul’da dört kişilik bir hanenin asgari geçim maliyeti 40 bin liraysa, Ankara’da 30 bin, başka bir şehirde 20 bin olabilir.”

“Eğer bir aile İstanbul’da 40 bin liraya geçinebiliyorsa, asgari ücret 22 bin liraysa, aradaki fark devlet tarafından desteklenmeli. Özellikle kira desteği sağlanmalı.”

"EVLİLİĞİ TEŞVİK ETMELİYİZ"

“Türk milleti için bu bir bekâm meselesidir. Nüfus olarak çoğalamazsanız, yıllar içinde zayıflarsınız ve vatanınızda nüfus üstünlüğünü kaybedersiniz. Bu yaşanırsa devletinizi de, ülkenizi de elinizden alırlar.”

“Buna dikkat çekmek için geçtiğimiz yıl Alperen Ocakları Vakfı tarafından düzenlenen Gençlik Kurultayı’nda bir proje açıkladık: Genç Yaşlı Evlilik Projesi. Genel Başkan Yardımcımız Türkiye Büyükçeoğlu’nun başkanlığındaki heyet tarafından açıklandı.”

“Oraya 25 yaşın altında evlilik yapmış olan teşkilat mensubu kardeşlerimizi çağırdık, yeni evlenenleri tebrik ettik ve projemizi tanıttık.”

“Evliliği teşvik etmeliyiz. Çocuk sahibi olmayı teşvik etmeliyiz. Gençlerimizi ve aileleri buna yönlendirmeliyiz.”

“Bu sadece teşvikle, konuşmayla olacak bir şey mi? Olmadığını görüyoruz. Hükümet Aile Yılı ilan etti, pek çok destek açıkladı ama bunlar büyük problemi çözmeye yetmedi. Mutlaka faydası var fakat sorun büyüyor.”

“Daha ciddi tedbirler, daha büyük teşvikler almak gerekiyor. En önemlisi de gençlerin çalışabileceği istihdam alanları oluşturmak lazım.”

“Gençler haklı olarak ‘İşim olmadan nasıl evleneceğim, nasıl çocuk sahibi olacağım?’ diyor. Buna hak veriyorum. Ama geçmişte insanlar ‘Her şey mükemmel olsun öyle evlenelim’ demezdi. Her rızkı veren Allah’tır.”

“Gençleri önce inandırmalıyız. Evliliğin mutluluk olduğu kadar bir bereket olduğunu da anlatmalıyız.”

“Evlenecek gençlere ve evli olanlara hayatlarını kolaylaştıracak adımlar atmalıyız.”

“En büyük problemlerden biri şu: Özellikle çalışan kadınlarımız açısından çocuklarını bırakacak kreş yok. Bazı kurumlarda var ama yeterli değil. Pek çok kurumda ise hiç yok.”

“Özel iş yerlerinde 150 kadın çalışıyorsa kreş açma zorunluluğu var. Peki 148 kadın varsa ne olacak? O kadınlar çocuklarını nereye bırakacak?”

“Bence bütün kurumlara kreş yapılmalı ve o kreşlerde çocuklara devlet ücretsiz bakmalı. Eğitimciler, bakıcılar atanmalı. Özel kuruluşlarda da aynı şekilde teşvik edilmeli. Gerekirse kreş maliyetlerinin yüzde 50’si devlet tarafından üstlenilmeli.”

“Bir başka husus: Çocukların beslenmesi. Şu anda çocuk parası var ama ciddi bir rakam değil. Çocuk başına verilen 1000–1500 lira gibi rakamlar yeterli değil. Bu rakamlar mutlaka artırılmalı.”

“Bu konuda pek çok teklifimiz var. Aslında tek başına müstakil bir programın konusudur.”

Ayrıntılar az sonra.