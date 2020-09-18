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Siyaset BBP lideri Destici'den TTB'ye sert tepki
Siyaset

BBP lideri Destici'den TTB'ye sert tepki

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs verilerinin yalan olduğunu iddia eden TTB'ye sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:25:00 -
BBP lideri Destici'den TTB'ye sert tepki

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ı ziyaret etti. Görüşmelerin ardından birtakım açıklamalarda bulunan Destici, Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili skandal açıklamalarına da değindi.

Türkiye’de çok ciddi bir kamplaşma olduğunu dile getiren Destici, bu kutuplaşmanın ortadan kalkması için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Bu konuda BBP olarak kırmızı çizgileri bulunduğunu belirten Genel Başkan Mustafa Destici, “Bölücüler, vatan hainleri, kasıtlı olarak toplumu kışkırtanlar hakkında devlet tedbirlerini elbette almalıdır. Diğer taraftan Türk Tabipleri Birliği ya da benzeri, devleti, hükümetin, iktidarın ya da Cumhur İttifakı'nın karşısında olan gruplar, insanımızın varlığını ya da devletimizin bütünlüğünü ilgilendiren konularda dahi hükümetin ya da devletin kurumlarının yanında duramıyorlar.” dedi.

Koronavirüs salgını ile mücadele konusunda başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bakanlık çalışanlarıyla ilgili herkesin olumlu görüşü olduğunu hatırlatan Destici, TTB gibi grupların sadece AK Parti karşıtlığı için insanları yanlış yönlendirmeye, farklı algılar oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

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