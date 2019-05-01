BBP Lideri Destici'den Ramazan pidesi önerisi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul ve Ankara'da yapılan ekmek zammına ilişkin, "Bizim önerimiz, 1,25 lira olan ekmeğin fiyatı 1,10 liraya, ramazan pidesinin fiyatının da 2 liraya sabitlenmesidir." dedi.01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:17
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ramazan ayı öncesi ekmeğe yapılan zammı eleştirerek, "Bizim önerimiz, ramazan pidesinin fiyatının 2 liraya sabitlenmesidir." dedi.
TBMM'de basın toplantısında konuşan Destici, yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olduğunu da anımsatarak bütün işçilerin gününü kutladı. Bu günde, bütün sendikaların bir araya gelebilmesini arzu ettiklerini dile getiren Destici, bunun sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.
Ramazan pidesi fiyatı sabitlenmelidir
İşçi ve çalışan kesimin sorunlarına değinen Destici, özellikle iş kazalarının önüne geçilmesi için kanuni ve yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.
Mustafa Destici, ramazan öncesinde ekmeğe yapılan zammı da eleştirerek, "İstanbul ve Ankara'da açıklanan bu zamlara mutlaka ilgili bakanlığın müdahale ederek bunları yüzde 10'lar seviyesine çekmesi lazım. Bizim önerimiz, 1,25 lira olan ekmeğin fiyatı 1,10 liraya, ramazan pidesinin fiyatının da 2 liraya sabitlenmesidir." dedi.
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