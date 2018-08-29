BBP lideri Destici'den BM ve İİT'ye çağrı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yemen'de devam eden iç savaş ve sivilleri hedef alan saldırılara ilişkin yaşanan zulmün bir an önce sona ermesi noktasında İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplantıya çağrılması gerektiğini bildirdi.

Destici, Gemerek ilçesindeki Belediye Parkı'nda düzenlenen parti kongresinde yaptığı konuşmada, Türk tarihinde zaferlerin bitmediğini belirterek, yarın kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

Türk ve İslam coğrafyasının pek çok noktasında esaret, kan ve gözyaşı olduğunu aktaran Destici, "Doğu Türkistan'dan, Filistin'e, Kafkaslar'dan, Myanmar'a kadar her yerde Müslüman kanı akıtılmaya, Müslümanlar ve Türkler esir hayatı yaşamaya devam ediyorlar." dedi.

Bu coğrafyaların belirli kısımlarında Müslümanların, Müslümanları katlettiğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Kundaktaki bebekleri maalesef Müslüman'a katlettiriyorlar. İşte bunlardan bir tanesi de Yemen, çok gündeme gelmez ama bizim İstiklal Harbi'nden önceki dönemlerde belki binlerce askerimiz Yemen'de kaldı. Yani dolayısıyla da Yemen bize asla ve kata yabancı bir yer değil. Yemen, Müslüman ve İslam ülkesi olmasının ötesinde bizim topraklarımızda uzun süre bizim vatanımızın bir parçası, bizim toprağımız olarak tarihte yerini almış olmasının da ayrıca bir önemi vardır. Onun için Yemen'e sessiz kalamayız, Yemen'deki zulmü görmemezlikten, duymamazlıktan gelemeyiz. Onun için ha Amerika zulüm yapmış, ha Suudi Arabistan zulüm yapmış, bizim için zalimin adı, rengi, dini, dili önemli değildir. Zulmü kim yaparsa biz onun karşısındayız."

BM GENEL KURULUNA ÇAĞRI

Destici, Yemen için İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BM) toplantıya çağrılması gerektiğine işaret ederek, Yemen'de çocukların ve sivillerin ölmesinin önüne geçilmesini talep etti.

Yemen'in huzura kavuşması gerektiğini anlatan Destici, emperyalist küresel güçlerin Türk ve İslam dünyasının zenginliklerini sömürmek için oradaki savaşları bilinçli olarak başlattığını belirtti.

Türkiye'nin 3,5 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığına değinen Destici, "Bu bizim kardeşlik, insani ve İslami vazifemizdir. Ama bunu yaparken öbür taraftan da batının, emperyalistlerin oynadığı oyunları göreceğiz ve onları bozmak için de elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Sadece Yemen ve Suriye değil, Irak'ta da, Libya'da da, Filistin'de de, Doğu Türkistan'da da, Kafkaslar'da da bu zulüm devam ediyor." diye konuştu.

'TERÖRLE TAM BİR MÜCADELEYE GİRİŞTİ'

Türkiye'nin güçsüz ve ayaklarında prangalı halde bırakılmaya çalışıldığını da işaret eden Destici, son dönemlerde Türkiye'nin kendi politikalarını daha cesur bir şekilde belirlemeye başladığını bildirdi.

Milli ve yerli unsurların, milliyetçiler ve maneviyatçıların bir araya gelerek oluşturduğu güç birliğiyle Türkiye'nin hareket etmeye başladığını aktaran Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Terörle tam bir mücadeleye girişildi. Son üç dönemdir PKK ve tüm unsurlarına karşı topyekün bir mücadele dönemini görmekten ve bu mücadelenin yanında olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve devletimizi yönetenlerin, sorumluluk makamında olanların, 'bir terörist kalmayıncaya kadar bu mücadele devam edecek' sözünün takipçisiyiz, yanındayız, arkasındayız. Son terörist kalmayıncaya kadar verilecek bu mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz ve bu mücadelenin bu kararlılıkla sürmesini beklediğimizi buradan ifade ediyoruz."