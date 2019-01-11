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BBP Lideri Destici: Teröre 1 trilyon doların üzerinde para harcandı

Basın mensuplarıyla bir araya gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, açıklamalarda bulundu.

11 Ocak 2019 Cuma 15:06
BBP Lideri Destici: Teröre 1 trilyon doların üzerinde para harcandı

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici'nin 2018 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda basın mensupları ile bir araya geldi.

Destici, “Ülke olarak teröre 1 trilyon doların üzerinde para harcamışız. Bizim biran önce bu terör belasından kurtulmamız lazım. Malum ABD en son Suriye’den çekileceğini söyledi. Biz parti olarak dedik ki bu konuya karşı tedbir alınmalı. Bu olay bir illüzyona dönüşebilir. ‘Çekileceğim’ diyen ABD’nin, Suriye’de onlarca üssü mevcut, binlerce TIR ağır mühimmatları var. Bunların ne olacağı sorularının cevaplanması gerekiyor. Onun için bu çekilmenin kısa zamanda gerçekleşmesi bir hayal olur. Bölgeden ABD çıkıyorum diyor yerini başkaları dolduruyor. Dün, ABD teröristlerle devriye atıyordu bugün bir bakmışsınız Rusya devriye atıyor. Bölgede birileri oyun kurabilir ama o oyunları bozacak tek ülke de Türkiye’dir, bunu bilmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

Terör örgütü PKK/PYD ya da YPG Kürtlerin temsilcisi değildir

Gazetemiz Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın “Bolton’un bir açıklaması vardı. Türkiye’nin Kürtleri asimile ettiğine dair, iddialarına siz ne diyorsunuz?” şeklindeki sorusuna cevap veren Destici, “Şimdi daha önce Pompeo’nun da buna benzer açıklaması oldu. Daha sonra da Bolton’un bu yönde açıklamaları geldi. Bir kere bu açıklamanın iki yönü var. İlki PKK/PYD’nin Kürtlerin temsilcisi olarak görülmesidir. Bunu da bütün dünyaya alıştırmaya çalışıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. PKK/PYD ya da YPG Kürtlerin temsilcisi değildir. Bunlar bir terör örgütüdür ve bölgede insanlara eziyet ve zulüm ediyorlardır. İkincisi Türkiye’nin Kürtleri katlettiği yalanı var. Böyle bir şey ülkemiz için söz konusu olamaz. Türkiye asla Kürtlere ya da Araplara karşı böyle bir şey yapmamıştır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 15:06
  1. Ankara
  2. Büyük Birlik Partisi
  3. Mustafa Destici
  4. BBP

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