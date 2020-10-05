  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BBP il başkanlarından, kongrede Genel Başkan Destici'ye destek kararı
Aktüel

BBP il başkanlarından, kongrede Genel Başkan Destici'ye destek kararı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 10:32:08 -
BBP il başkanlarından, kongrede Genel Başkan Destici'ye destek kararı

ANKARA (AA) - BBP il başkanları, 11. Olağan Kongre'de Genel Başkan Mustafa Destici'yi destekleyeceklerini açıkladı.

BBP'den yapılan yazılı açıklamada, 18 Ekim pazar günü Ankara Taha Akgül Spor Kompleksi'nde, partinin 11'inci Olağan Kongre'sinin gerçekleştirileceği anımsatıldı.

Ankara'da dün il başkanları toplantısının yapıldığı aktarılan açıklamada, toplantıda İstanbul, Ankara, İzmir, Sivas, Konya, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Ordu, Samsun, Denizli, Muğla, Adana, Mersin, Manisa, Kayseri başta olmak üzere tüm il başkanlarının, kongrede BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye destek kararı aldığı kaydedildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için dikkat çeken sözler!
Ekonomi

Altın için dikkat çeken sözler!

Özellikle yeni tip koronavirüsle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarının, ABD seçimleri yaklaşırken dibe mi vuracağı yoksa yükselişe mi ..
Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: Kabul etmiyoruz
Dünya

Azerbaycan'dan Türkiye açıklaması: Kabul etmiyoruz

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Türkiye iddiaları sonrası bir açıklama yaptı. Bakanlık, iddiaları kabul etmediklerini duyurdu...
Emine Erdoğan'dan duygulandıran hareket
Aktüel

Emine Erdoğan'dan duygulandıran hareket

"4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla Yedikule Hayvan Barınağı'nı ziyaret eden Emine Erdoğan, "Leblebi" isimli engelli bir köpeğ..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay