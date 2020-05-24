BBP Genel Başkanı Destici'den Ramazan Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tüm dünyada olduğu gibi pandemi, ülkemizde de sosyal hayatı, dolayısıyla ekonomiyi ciddi bir şekilde etkiledi. Bu zorlukları yine milletçe el ele vererek dayanışma içinde atlatacağız." ifadesini kullandı.

Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, benzerine şahit olunmayan ve unutulmayacak bir ramazan ayı yaşandığını belirtti. İnsanların sevdikleri ve büyükleriyle bir araya gelemediğini, teravih, cuma ve bayram namazlarını birlikte eda edemediğini ifade eden Destici, yaşanan salgın nedeniyle 4 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybetmesinin üzüntü verici olduğunu bildirdi.

Destici, yaşanan süreçte salgınla mücadelede, devletin belirgin bir başarı gösterdiğini, hükümetin, sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin fedakarlıkları, gayretleri ve başarılarıyla gurur duyulduğunu aktardı. Ülke için hızla iyileşen genel tablonun, sorumlulukları unutturmaması gerektiğini vurgulayan Destici, bu konuda yaşanacak ihmallerin, olumlu gidişi tersine çevirebileceğini dile getirdi. Destici, şöyle devam etti:

"Tüm dünyada olduğu gibi pandemi, ülkemizde de sosyal hayatı, dolayısıyla ekonomiyi ciddi bir şekilde etkiledi. Bu zorlukları yine milletçe el ele vererek dayanışma içinde atlatacağız. Hepimize düşen önemli görevler var. Devlet, bütün kurumlarıyla yaşadığımız zor günlerin yaralarını sarmaya çalışırken fert fert hepimiz, en yakınlarımızdan başlamak üzere şartlardan olumsuz etkilenenlerin mağduriyetlerini paylaşmalı, millet olarak dayanışma içinde olmalıyız. Yaşama gayemiz olan inançlarımız da milletimize, ülkemize ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız da bunu gerektiriyor."

Destici, devlet olarak da toplum olarak da benzer durumlara karşı bundan sonra daha hazırlıklı olunması, ailelerden günlük hayata, devletin işleyişinden geleceğe yönelik planların da yaşananlar dikkate alınarak yeniden dizayn edilmesi gerektiğini vurguladı.

- "Çözmek zorunda olduğumuz çok sayıda problemimiz var"

Zor bir coğrafyada yaşandığına işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Terör başta olmak üzere çözmek zorunda olduğumuz çok sayıda problemimiz var. Terörle mücadelemiz, hem ülkemiz sınırları hem de sınır ötesi bölgelerde terörün her nevisine karşı vatanın bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali ve dahi coğrafyamızın barış ve huzuru için tüm hızıyla devam etmektedir. Bu mücadeleyi kahramanca veren güvenlik güçlerimizi tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. En çok birliğe, beraberliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız olduğu bu dönemde maalesef vatan ve millet düşmanı gayri milli unsurların kutsal değerlerimize ve yardım ekiplerine saldırı ve hakaretamiz davranışlarını gördük. Bunlara elbette hem hukuk gereğini yapacak hem de gereken cevabı layıkıyla vereceğiz. Lakin, provokasyon emellerine prim vermeyerek oyunlarını bozmalıyız."

Kaynakların en iyi şekilde değerlendirilerek hızlı bir şekilde tarım başta olmak üzere her alanda üretim toplumuna dönüşülmesi, bilimin ışığında ve değerlerin rehberliğinde gelişen, dış etkilerin zararlarına karşı dirençli, güçlü, planlı, dayanışma içinde bir devlet ve millet olunması gerektiğini vurgulayan Destici, bunu gerçekleştirecek güce, potansiyele, imkanlara da sahip olunduğunu anlattı.

Ramazan Bayramı'nın yaşanan sıkıntıları geride bırakmaya, acıların sona ermesine, dünya üzerindeki Türklerin, Müslümanların ve tüm mazlumların kurtuluşlarına vesile olması dileyen Destici, milletin, İslam aleminin ve tüm Müslümanların mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.