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Dünya BBC'ye Sudan tepkisi
Dünya

BBC'ye Sudan tepkisi

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye, Sudan'daki darbe yönetiminin uygulamalarıyla ilgili haber yapmadığı gerekçesiyle tepki gösterildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 05:34:00 -
BBC'ye Sudan tepkisi

Başkent Londra'da bulunan BBC merkezi önünde toplanan protestocular, "Sudan'daki insan hakları ihlallerine gözünüzü kapatmayın" ve "Darbeye karşı Sudan halkıyla dayanışma içinde olun" yazılı dövizler taşıdı.

"Utan BBC" şeklinde slogan atan ve darbe yönetiminin kendilerine karşı çıkan insanları öldürdüğünü kaydeden göstericiler, İngiliz yayın kuruluşundan ülkede olanlarla ilgili haber yapmasını istedi.

Yapılan konuşmalarda İngiltere'de yaşayan Sudanlıların vergi ödedikleri ve bu nedenle de kamu fonlarıyla desteklenen BBC'nin Arapça servisinin yayınlarında adil davranılması gerektiği belirtilerek, "Sudan'daki sorunları öne çıkarmıyorlar. Bu doğru değil, bu tarafgirliği kabul edemeyiz." ifadesi kullanıldı.

Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahale sonrası azledilen Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Burhan, yayımladığı kararnameyle daha önce feshettiği Egemenlik Konseyini (Devlet Başkanlığı) yeniden kurmuş, Konseyin başkanlığına kendisini, yardımcılığına ise Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu'yu getirmişti.

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