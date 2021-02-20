BBC duyurdu! ABD ve Suudi Arabistan arasında 'cicimli' günler sona eriyor!

BBC'nin analizinde, Prens Selman'ın Amerika ile ilişkilerdeki 'güzel zamanların' gerçek anlamda sona erdiği belirtildi.

ABD, eski başkan Donald Trump döneminde Suudi Arabistan ile ilişkileri Veliaht Prens Muhammed bin Selman (MBS) üzerinden sürdürdü.

Ancak Joe Biden'ın ülkede başkanlık görevine gelmesiyle Riyad ile yürütülen ilişkilerde yeni bir döneme geçildiği anlaşılıyor.

Biden, Veliaht Prensi muhatap almıyor

ABD Başkanı Biden, muhatabı olarak Veliaht Prens Selman'ı değil, Suudi Arabistan'ın 85 yaşındaki Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'u görüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Başkanın temasları mevkidaşları ile oluyor ve Suudi Arabistan'daki mevkidaşı Kral Selman'dır." ifadesiyle yeni dönemin sinyalini verdi.

Suudi Arabistan'ın Biden yönetimiyle uyum arayışı

BBC, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, ülkesinin Yemen'de Suudi Arabistan'a sağladığı askeri desteği sona erdireceğini açıklamasına karşılık Riyad'ın "Biz de zaten bu savaşı sonlandırmanın yolunu arıyorduk." şeklinde yaklaştığını belirtti.

Körfez'de Katar'a yönelik ambargonun kaldırılması ve Suudi Arabistan'da kadın aktivist Loujain al Hathloul'un şartlı da olsa tahliye edilmesi, Riyad yönetiminin Beyaz Saray'ın yeni yönetimiyle uyum sağlamaya çalıştığını gösteriyor.

Suudi yetkililerin tebriği günler sonra geldi

Öte yandan, Suudi yetkililer Biden'ı başkanlık seçimlerindeki galibiyetinden dolayı günler sonra tebrik etmişti.

İngiliz medya kuruluşu, "Şimdilik Biden yönetimi, Suudi Arabistan'a her türlü saldırı karşısında savunma desteği vereceğine söz verdi. Bunlara Yemen'deki Husilerden gelen füze saldırıları da dahil." dedi.

ABD'nin her ne kadar Kral Selman'ı muhatap aldığı belirtilse de Suudi Kral'ın ilerleyen yaşı nedeniyle "Washington'ın kendisini Veliaht Prens Selman ile birlikte çalışırken bulabileceğine" dikkat çekildi. Bu sürecin on yıllar boyunca sürebileceği ifade edildi.