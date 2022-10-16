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Spor BB Erzurumspor-Bodrumspor maç sonucu:
Spor

BB Erzurumspor-Bodrumspor maç sonucu:

TFF 1.Lig'in 9.haftası birbirinden önemli maçlara tanıklık etti. Futbolseverler ise günün maçlarından olan BB Erzurumspor-Bodrumspor maçının kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 16:04:00 -
BB Erzurumspor-Bodrumspor maç sonucu:

BB Erzurumspor sahasında Bodrumspor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

BB Erzurumspor-Bodrumspor maç sonucu:

Bodrumspor deplasmanda karşılaştığı BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçın 31.dakikasında konuk ekip Samet Yalçın ile öne geçti.

45+1'de konuk ekip Kenan Özer'in golüyle farkı ikiye çıkarttı: 0-2

Konuk ekibin tek golünü ise 81.dakikaka Mustafa Akbaş kaydetti: 1-2

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