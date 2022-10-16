BB Erzurumspor-Bodrumspor maç sonucu:
TFF 1.Lig'in 9.haftası birbirinden önemli maçlara tanıklık etti. Futbolseverler ise günün maçlarından olan BB Erzurumspor-Bodrumspor maçının kaç kaç sona erdiğini araştırmaya başladı.
BB Erzurumspor sahasında Bodrumspor'u konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
BB Erzurumspor-Bodrumspor maç sonucu:
Bodrumspor deplasmanda karşılaştığı BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçın 31.dakikasında konuk ekip Samet Yalçın ile öne geçti.
45+1'de konuk ekip Kenan Özer'in golüyle farkı ikiye çıkarttı: 0-2
Konuk ekibin tek golünü ise 81.dakikaka Mustafa Akbaş kaydetti: 1-2