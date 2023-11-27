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Dünya "Bazı ülkelerin İsrail'e sağladığı dokunulmazlık yavaş yavaş yok oluyor"
Dünya

"Bazı ülkelerin İsrail'e sağladığı dokunulmazlık yavaş yavaş yok oluyor"

Yeniakit Publisher
2023-11-27 07:01:00 -
"Bazı ülkelerin İsrail'e sağladığı dokunulmazlık yavaş yavaş yok oluyor"

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, bazı ülkelerin İsrail'e sağladığı dokunulmazlığın, yavaş yavaş ortadan kalktığını, ülkesinin de bunun için çaba sarf ettiğini söyledi.

Başbakan Hasavne, Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'ye açıklamalarda bulundu.

Ürdün'ün Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürülmesini reddeden Mısır'ın tutumuna destek verdiğini aktaran Hasavne, her türlü sürgünün, Filistin davasının tasfiyesi anlamına geleceğini ifade etti.

Hasavne, "Filistinlilerin sürgün edilmesi, kırmızı çizgidir. Bunun, İsrail ile 1994 yılında imzalanan barış anlaşmasının temel bir ihlali olduğunu ve bize karşı savaş ilanı anlamına geleceğini düşünüyoruz." dedi.

Bazı ülkelerin İsrail'e sağladığı dokunulmazlığın, yavaş yavaş ortadan kalktığına dikkati çeken Hasavne, ülkesinin de İsrail'e sunulan bu dokunulmazlığı bitirmek için çalıştığını ifade etti.

Hasavne, Hamas'la iletişim kurma ihtimaline ilişkin sorulan soru üzerine, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün, Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunu söyledi.
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İsrail ile yapılan gaz anlaşmasıyla alakalı da bunun şirketler arasında olduğunu ve henüz bir gaz kesintisi belirtisi görmediklerini söyleyen Hasavne, ülkesinin "Ürdün'e gaz akışının kesilmesi ihtimali için alternatifleri araştırdığını" aktardı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakat kapsamında 26 İsrailli kadın ve çocuk, 78 Filistinli kadın ve çocuk esir karşılıklı serbest bırakıldı.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

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