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Yerel Bazı okulları güçlendirme de kurtaramadı
Yerel

Bazı okulları güçlendirme de kurtaramadı

Malatya'da geçtiğimiz yıllarda güçlendirme çalışması yapılan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesi deprem sonrası yerle bir oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 11:45:00 -
Bazı okulları güçlendirme de kurtaramadı

Malatya'da deprem sonrası yıkılan yerlerden birisi de Akçadağ İlçesi Ören Mahallesi'nde bulunan okullar oldu.
Yıkılan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesi'nde 2020 yılında güçlendirme çalışması yapıldığı ortaya çıktı.
Konuyla ilgili Akçadağ Kaymakamlığı'nın internet sitesinde 21 Temmuz 2020'da yapılan bir duyuru olduğu öğrenildi.
Duyuruda şunlar kaydedildi:

"İlçemize bağlı Ören Mahallesinde bulunan Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesindeki okullarımızda güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesinde güçlendirme çalışmalarına başlandı. Bu okullar olası bir depreme karşı güçlendirilmektedir."

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