Bazı ebeveynler bu hatayı yapabiliyor

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Neriman Kilit, son yıllarda giderek artan çocuklarda ‘kozmetik endokrinoloji’ adı verilen uygulamalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Tedavi edilmediğinde kişiye zarar verecek durumlar hastalık olarak kabul edilir

Tıp doktorlarına tıp fakültesi birinci sınıfta, yani daha üniversiteye başladığı ilk gün hiçbir ders anlatılmadan verilen ilk öğretinin ‘önce zarar verme’ sözü olduğunu hatırlatarak sözlerine başlayan Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Neriman Kilit, “Tıp doktorları branşları doğrultusunda kişide ruhsal ve bedensel sağlığını olumsuz etkileyecek, işlevselliğini ve günlük yaşam konforunu düşürecek yani tedavisinden fayda, tedavi edilmezse kişiye zarar verecek bir durum varsa hastalık olarak kabul eder ve tedavi ederler. Çocuklarla ilgilenen branşların doktorlarında, gelişim aşamasında bir canlıyla karşı karşıya oldukları ve çocuklar toplumların geleceklerini oluşturacakları için bu sorumluluk daha da fazladır.” dedi.

Gelişim geriliği tespit edilirse gerekli tedavi başlatılır

Bütün çocuk doktorlarının elinde, çocukların gelişimlerini yeni doğumdan itibaren değerlendirdikleri, gelişim tabloları olduğunu belirten Kilit, “Çocuk yaşı ve cinsiyeti göz önüne alınarak boy, kilo ve baş çevresi değerlerini içeren ve toplumun normlarına göre oluşturulmuş bu tablolar doğrultusunda değerlendirilir. Herhangi bir gelişim geriliği tespit edilirse gerekli tedavi başlatılır. Yine aynı şekilde bilişsel kapasitesinde bir geriye düşme çocuk psikiyatristleri tarafından tespit edilirse bu konuda tedaviler de başlatılır.” şeklinde konuştu.

Bazı ebeveynler çocuklarını mükemmel bir görünüşe doğru itebiliyor

Hayati risk yaratmayan veya işlevsellik ve günlük hayatta konfor düşüklüğü yaratmayan kozmetik ve estetik müdahalelerin yine hayati risk yaratmayacak şekilde, 18 yaşından sonra gencin istemiş olduğu değişimin düzeyi ve sıklığına göre psikiyatristlerden onay alınarak yapılabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Neriman Kilit, “Son 20 yılda internetin hayatımıza çok yoğun bir şekilde girmesiyle popüler kültür ve bunun uzantısı olan toplumsal ve uluslararası güzellik anlayışı hepimizi daha çok etkiler bir hale geldi ve bizi mükemmeliyetçiliğe doğru itmeye başladı.” dedi. Bu durumun özgüven gelişiminin tamamlandığı pre-ergen ve önce kendini yeterince içsel ve dışsal olarak zayıf ve güçlü yönleriyle olduğu gibi kabul ederek ego bütünlüğünü sağlamak ve bu doğrultuda cinsel, akademik ve sosyal kimliklerini oluşturma görevi olan ergenler için bir risk oluşturduğunun altını çizen Kilit, “Ancak bazı ebeveynler de kendilerini mükemmel dış görünüşe kaptırmakta ve bu konuda sıkıntı yaşayabilecek çocuklarını desteklemek yerine onları daha da mükemmel bir görünüşe doğru itmektedirler. Bir ebeveyn kendisinde böyle bir durum tespit ederse öncelikle kendisi bu mükemmeliyetçiliği ve dış görünüşe olan takıntısı hakkında yardım almalıdır.” uyarısını yaptı.

İnsanların, farklılıkların güzellikleri üzerine odaklanmayı öğrenmesi gerekir

“Unutulmamalıdır ki kişinin kendine belirlemiş olduğu dış görünüşü kendi iç dünyasının, inançlarının, hayata bakış açısının ve yaşam şeklinin dışa vurumudur.” diyen Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Neriman Kilit, sözlerini şöyle tamamladı: “Elbette ki yeterince özgüvenini sağlamış bir ergenin kendini objektif bir bakış açısıyla değerlendirip, kimliklerini oluşturduktan sonra karar vermiş olduğu mantık çerçevesindeki yani psikiyatrik bir hastalığın göstergesi olmayan ve yaşam konforunu düşürecek bir boyuta getirip hayati risk yaratmadan estetik ve kozmetik değişiklikler ve uygulamalar kararı kendine aittir. Ancak insanların bu değişikliklere kendi ihtiyaçları ve beğenileri doğrultusunda karar verebilmeleri için insan ırkının ve kendi oluşturduğu popüler kültürün tek tip güzellik ve estetik algısından artık vaz geçmeli, farklılıkların güzellikleri üzerine odaklanmayı artık öğrenmesi gerekmektedir.”

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