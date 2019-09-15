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Bayrampaşa’da otel yangını!

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde otelde yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale etti.

15 Eylül 2019 Pazar 08:30
Bayrampaşa’da otel yangını!

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelin personel yemekhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığını öğrenip dışarı çıkan turistlerin kimisinin acele ile yalın ayak çıktığı görüldü.

Yangın nedeniyle otelde kalan çoğu yabancı turist olan müşteriler, tahliye edildi.

Yangının söndürülmesinin ardından turistler tekrar otele alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 08:30
  1. İstanbul
  2. Bayrampaşa
  3. Yenidoğan Mahallesi
  4. yangın
  5. otel

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