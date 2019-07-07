Bayrampaşa'da araç yayalara çarptı! 1 ölü Bayrampaşa'da bir otomobil, yaya geçişi olmayan noktada önüne çıkan 2 kişiye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bayrampaşa'da bir otomobil, yola çıkan 2 kişiye çarptı, 1 yaya yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Otogarı önünde TEM Otoyolu istikametine seyir halinde olan lüks otomobil, yaya geçişi olmayan noktada önüne çıkan iki kişiye çarparak durabildi. Kazanın ardından 112 Acil Servis Ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Zeki Çintak'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Diğer yaralı İhsan Karakaya'nın tedavisi sürüyor. Öte yandan, otomobilin sürücüsü Fatih C. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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