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Aktüel

Bayrampaşa mikro sisleme aracıyla dezenfekte ediliyor

Yeni tip korona virüs ile mücadele çalışmalarını başarıyla sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, şimdi de ilçedeki cadde ve sokakları yeni mikro sisleme özellikli araçlarla dezenfekte ediyor.

2020-04-27 18:11:48 -
Bayrampaşa mikro sisleme aracıyla dezenfekte ediliyor

Yeni tip korona virüs ile mücadele çalışmalarını başarıyla sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, şimdi de ilçedeki cadde ve sokakları yeni mikro sisleme özellikli araçlarla dezenfekte ediyor.


Bayrampaşa Belediyesi vatandaşlara sağlıklı yaşam alanları sunmak için yoğun çaba harcıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün araç filosuna dahil edilen mikro sisleme özellikli araçlar ile Bayrampaşa’nın 11 mahallesindeki tüm cadde ve sokaklar bir bir dezenfekte ediliyor. Mikro sisleme özellikli dezenfekte sisteminin diğer yöntemlere göre daha başarılı olduğu biliniyor.



200 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu


Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan ve onlarca ülkeye yayılan yeni tip korona virüsün (Covid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyonu, can kaybı ise 207 bini aştı. Toplam 800 binden fazla kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu.

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