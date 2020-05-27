  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bayrampaşa haşere ve sineklere karşı ilaçlanıyor

Korona virüs ile mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, bir yandan da karasinek, sivrisinek, kene ve haşerelere karşı ilçedeki parklarda ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:08:54 -
Bayrampaşa haşere ve sineklere karşı ilaçlanıyor

Korona virüs ile mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, bir yandan da karasinek, sivrisinek, kene ve haşerelere karşı ilçedeki parklarda ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor. Çevre ve sağlık koşullarına uygun olarak yapılan ilaçlamanın mayıs ayı içinde tamamlanması hedefleniyor.


Bayrampaşa Belediyesi, ilçe genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını yoğun olarak sürdürmeye devam ediyor. Korona virüse karşı cadde ve sokaklar mikro sisleme aracıyla düzenli olarak dezenfekte edilirken, Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de parkları ve yeşil alanları karasinek, sivrisinek, kene ve haşerelerden arındırmak için ilaçlama yapıyor. Çevre ve sağlık koşullarına uygun olarak yapılan ilaçlama çalışmalarının mayıs ayı boyunca devam edeceği belirtildi. Müdürlükten yapılan açıklamada, parklarda köpek gezdiren bazı vatandaşların köpeklerinin dışkılarını toplamadıkları ve bunun da karasinek popülasyonunda ciddi bir artışa neden olduğu kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı