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Yerel Bayrampaşa Hali'nde korkutan yangın!
Yerel

Bayrampaşa Hali'nde korkutan yangın!

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde plastik kasaların alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, gökyüzünün dumanla kaplandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 19:09:00 -
Bayrampaşa Hali'nde korkutan yangın!

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali’nde çıktı.

Halde boş alanda bulunan plastik kasalar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev alev yanan kasalar nedeniyle oluşan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yangın, olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun siyah duman vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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