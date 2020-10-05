  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bayramov ve Lavrov Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüştü
Aktüel

Bayramov ve Lavrov Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-05 23:02:43 -
Bayramov ve Lavrov Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov ve Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dağlık Karabağ bölgesindeki durumun ele alındığı görüşmede, Lavrov, temas hattında devam eden çatışmalar ve ölen sivil sayısının artmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Ateşkesin acilen sağlanması gerektiği vurgulanan görüşmede, Rusya’nın, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'nun diğer eş başkanlarıyla birlikte, Dağlık Karabağ meselesi çözümünün temel ilkeleri çerçevesinde müzakere sürecinin yeniden başlatılmasını teşvik etmeye devam edeceği vurgulandı.

Lavrov, görüşmede AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının katılımıyla Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının görüşmesini Moskova'da gerçekleştirmeye hazır olduklarını teyit etti.

- "Ermenistan, uluslararası hukuku ihlal ediyor"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise Bayramov'un Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait sivil yerleşim birimlerini hedef aldığını vurguladığı belirtildi.

Siviller arasında can kayıplarının yaşandığına işaret edilen açıklamada, "Bayramov, Ermenistan'ın bu tür eylemlerle uluslararası hukuku ciddi şekilde ihlal ettiğini ve bundan sorumlu olduğunu vurguladı." ifadelerine yer verildi.

- Putin ve Paşinyan telefonda görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Dağlık Karabağ'daki gelişmelerin ele alındığı ifade edilen açıklamada, "Dağlık Karabağ’da geniş çaplı bir hal kazanan ve her iki tarafta da sivil halk da dahil olmak üzere ciddi kayıplara yol açan, artan silahlı çatışmaya yönelik istişarelere devam edildi." denildi.

Açıklamada, Putin'in çatışmaların acilen durdurulması gerektiğini yinelediği aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan iyice çıldırdı! ABD'ye hesap sordu

Dağlık Karabağ'da büyük darbe yiyen Ermenistan çıkış yolu arıyor. Rusya'nın kapıyı yüzüne kapattığı Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ..
Erdoğan başkanlık ediyor! Kritik toplantı başladı
Siyaset

Erdoğan başkanlık ediyor! Kritik toplantı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada kaos çıkardı!
Spor

Rezil ilişkiyle gündemden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada kaos çıkardı!

Evli ve 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcığoğlu ile gayrimeşru ilişkisi dillerden düşmeyen Ece Erken sosyal medyada Beşiktaş’ı karıştırdı...
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay