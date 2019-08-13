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Bayramlaşmak için gittiği evde fenalaşarak hayatını kaybetti

Tekirdağ'da bir itfaiye eri, bayramlaşmak için gittiği evde fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

13 Ağustos 2019 Salı 16:45
Bayramlaşmak için gittiği evde fenalaşarak hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde arkadaşının evine ziyarete giden itfaiye eri, fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapan Levent E. (39), Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde oturan bir arkadaşına bayram ziyaretine gitti.

Alkol aldığı iddia edildi

Bir anda fenalaşan Levent E, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Levent E. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Levent E'nin cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alkol aldıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Levent E'nin ziyarete geldiği evde inceleme yaptı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 16:45
  1. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi
  2. itfaiye eri
  3. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi
  4. Çorlu Devlet Hastanesi
  5. İstanbul Adli Tıp Kurumu

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