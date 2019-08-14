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Bayramın son gününde İstanbullular plajlara koştu

Bayramın son gününde tatile gitmeyen İstanbullular sahil kenarlarına akın etti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:53
Bayramın son gününde İstanbullular plajlara koştu

Bayramın son gününde tatile gitmeyen İstanbullular sahil kenarlarına akın etti. Kimisi evcil hayvanını serinletmek için denize girerken kimisi ise sahil kenarında gitar çalıp yorgunluğunu attı. Büyükçekmece sahilindeki yoğunluk havadan görüntülendi


Kurban Bayramı’nın son gününde İstanbul’da kalan vatandaşların adresi sahil kenarları oldu. Büyükçekmece Sahili’ne akın eden vatandaşlar bayram tatilinin son gününün tadını çıkardı. Sıcaktan bunalan İstanbullu vatandaşlar kendilerini serin sulara bıraktı. Bazı vatandaşlar ise evcil hayvanlarını denize sokmaları renkli görüntüler oluşturdu. Plajda ise vatandaşların piknik yaptıkları görüldü. Havanın güzel olmasını fırsat bilerek yüzmek isteyen binlerce vatandaşın Büyükçekmece Plajı’nda oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi. Güneşin tadını çıkaran Cihan Yıldız isimli vatandaş ise,” Parası olan İstanbul’u terk etti buralarda bize kaldı. Bayramın ilk günü kurban telaşı daha sonra bayramlaşma derken kendimize yeni zaman ayırabildik. Gördüğünüz gibi bende kapkara oldum güneşin altında yakında Nijerya vatandaşı olacağım” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 10:53
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