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Aktüel

Bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Üsküdar sahiline akın etti

İstanbul’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sahilleri doldurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 16:32:14 -
Bayramın ilk günü sokağa çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar Üsküdar sahiline akın etti

İstanbul’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, sahilleri doldurdu.



Koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar üçüncü kez izinli olarak dışarıya çıktı. İstanbul’da çifte bayram yaşayan yaşlılar havaların da güneşli olması nedeniyle sahillere akın etti. Üsküdar Meydanı’nda ve Kız Kulesi manzarasında oturan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.


Güneşli havanın tadını çıkaran yasak kapsamındaki vatandaşların hepsi maskeli şekilde dışarıya çıktığı görüldü. Sosyal mesafe kuralına da dikkat eden vatandaşlar banklarda otururken, bazı vatandaşlar da sahilde yürüyüş yaptı.

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