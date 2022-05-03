Bayramı kilo almadan nasıl atlatırız? Bayramda çok yemek nelere sebep olur? Örnek menü!

Bayramın güzel yanlarından olan aile ziyaretleri beraberinde çok çeşitli bayram sofralarını da getirmektedir. Aynı zamanda bayram ziyaretleri sırasında bolca çikolata, tatlı ve hamur işi tüketimi gerçekleşmektedir.

Bayram boyunca ana öğünlerde yeterli ve dengeli beslenmek önemlidir bu sayede tatlı ve hamur işi tüketiminde sınırlandırılma sağlanabilir. Bayram sabahına yeterli ve dengeli bir kahvaltı ile başlanmalıdır. Gün içinde ramazan ayı boyunca kısıtlanan su tüketimini dengelemek için günde en az 2-2.5 litre su içilmelidir. Sıvı tüketimine destek olarak ayran, komposto, maden suyu gibi içeceklerden de tercih edebiliriz. Günlük lif alımını arttırmak için ana öğünlerde sebze, ara öğünlerde ise meyve tüketimi ramazan ayında sıklıkla karşılaşılan kabızlık probleminin de önüne geçecektir. Ana öğünleri hafif ve doyucu geçirmek adına fırınlanmış et veya tavuk yemekleri, haşlanmış sebze, ızgara etli veya kurubaklagilli salataları tercih edebiliriz. Tatlı konusunda ise eğer seçme ihtimaliniz varsa şerbetli ağır tatlılar yerine hafif ve sütlü tatlılardan tercih edilmelidir. Eğer şerbetli tatlı tercih edilecekse de yakınınızla paylaşmak porsiyon kontrolü sağlamada güzel bir yöntem olabilir.

Beslenmeyi yeterli ve dengeli bir şekilde ayarlamanın yanı sıra ağırlık artışının önüne geçebilmek için fiziksel aktiviteyi arttırılmalıyız. Günlük en az 30 dakika yürüyüşler aksatılmamalı, yakın mesafelere yürüyerek gidilmeli, asansör yerine merdivenler tercih edilmelidir.

Ramazan bayramı için örnek bir menü planı;

Uyanınca 1 bardak su içelim

Kahvaltı

*Omlet veya menemen

*Beyaz peynir

*Domates – Salatalık – Yeşillik

*Zeytin

*Tam buğday ekmeği

Ara Öğün

*Meyve

*Sade kefir

Akşam

*Fırınlanmış et yemeği

*Sebzeli bulgur pilavı

*Salata

*Ayran

Ara Öğün

*Sütlü tatlı veya sade dondurma

Hatırlatmakta fayda var ki bu menü örnek olarak hazırlanmıştır, diyet listesi kişiye özel olarak planlanmalıdır.

Bayramda çok yemek nelere sebep olur? Bu durumu nasıl engelleriz?

Ramazan ayında yavaşlayan metabolizmayı hızlandırabilmek adına ara öğünler atlanmamalıdır. Meyve gibi bir ara öğünle hem tatlı ihtiyacımızı bastırmış olacağız hem de az az sık sık beslendiğimiz için bir sonraki öğünde gereksiz besin tüketiminin önüne geçmiş olacağız.

Hazımsızlık yaşamamak adına besinler iyice çiğnenmeli, azar azar sık sık beslenmeliyiz. Beyine tokluk sinyali daha geç ulaştığı için hızlı besin tüketiminde ihtiyacımızdan fazlasını tükettiğimiz için yavaş yavaş çiğneyerek, yeme süresini uzatarak bu sorunun önüne geçilebilmektedir.

Kabızlık yaşamamak adına sebze ve meyve tüketimini arttırmamız gerekmektedir. Özellikle misafirliklerdeki kaçamaklardan sonraki öğünü sebze ağırlıklı hafif geçirmek hem sindirim açısından hem de kilo verme açısından daha faydalı olacaktır.

İlla tatlı tüketilecekse kızartma şeklinde hazırlanan ya da hamur işi olan tatlılar yerine ufak porsiyonlarda sütlü tatlılar tüketilmesi daha yararlı olacaktır.

Ramazan sürecinde alışkanlık haline gelen gece atıştırmaları ramazan sonrasında da devam edilmemelidir. Mide sağlığının korunabilmesi adına son ana öğün ile uyku arasında en az 3 saat son ara öğün ile uyku arasında da en az 2 saat olacak şekilde yeme işlemi sonlandırılmalıdır.

Hazımsızlık, kabızlık gibi sorunların önüne geçebilmek adına fiziksel aktiviteyi arttırmak aynı zamanda kalori açığı yaratmamıza da destek olacaktır.