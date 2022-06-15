Bayramı çocuklar da esnaf da mutlu geçirecek

HASAN ÖZAN BURSA

Büyükşehir Belediyesi, pandemi ile mücadele sürecinde sosyal belediyeciliğin örnek uygulamalarını Bursa’da hayata geçirdi. Bu süreçte 140 bin adet gıda paketi, 900 bin adet BESAŞ ekmek, 30 bin 500 adet pazar filesi, 31 bin adet temizlik paketi, 72 bin adet sıcak yemek hizmeti, okullara 10 bin adet hijyen kiti, karantina altında bulunan kişilere yönelik 6 bin 500 adet C vitamini destek paketi, yine sağlık çalışanlarına, emniyet ve jandarma mensuplarına, huzurevleri ve bakım merkezlerine 46 bin adet C vitamini tabağı dağıtımı yapıldı. Yaklaşık 200 bin aileye ulaşan Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitime destek kapsamında ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet ve laptop dağıttı. Yine pandemiden ekonomik anlamda olumsuz etkilenen ve faturalarını ödeyemediği için elektriği kesilme durumuna gelen 20 bin ailenin elektrik faturası, aynı durumdaki 20 bin ailenin su faturası ve interneti kesilme noktasına gelen 20 bin ailenin de internet faturası Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendi.