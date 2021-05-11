Tam kapanma sürecinin sona ermesine az bir zaman kala birçok kişi, okullara ilişkin gelişme olup olmadığını merak ediyor. MEB’in açıklamalarını yakından takip eden öğrenci ve velilerin sorularına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt geldi.

Bayramdan sonra okullar açılır mı?

Okulların ne zaman açılacağına ilişkin yöneltilen soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor. Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır." İfadelerini kullandı.

Bayramda uzaktan eğitim olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, 27 Nisan’da ilgili birimlere "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu yazı gönderdi. Söz konusu yazıda kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacağı belirtilmişti.

Bunun üzerine vatandaşlar, öğretmenlerinde idari izinli sayılıp sayılmayacağını araştırmaya başladı.

Öğretmenler idari izinli sayılacak mı?

MEB yetkililerinden söz konusu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması nedeniyle okullardaki uzaktan eğitime ara verileceği öğrenildi.

Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs tarihlerinde tatil olacak.

Bayramdan sonra ise canlı derslere kalındığı yerden devam edilecek.