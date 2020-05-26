Bayramda sokak hayvanları unutulmadı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde sokak hayvanları unutulmayıp, kaplara yiyecek bırakıldı.

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm Dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Ramazan Bayramı’nda ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde vatandaş dışarı çıkamadığından sokak hayvanları sıkıntı yaşamasın diye kaplara yiyecek bırakıldı. Doğanşehir Kaymakamlığının destekleri ile alınan mama kapları, kedi ve köpek mamaları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince kedi ve köpek popülasyonunun yoğun olduğu 39 mahallede mama kapları kontrol edilerek dağıtımları yapıldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması olan Ramazan Bayramı günlerinde de sokak hayvanlarını düşünerek aç kalmamaları için çalışmalarına devam ettikleri kaydedildi.