Bayramda size bunu izlettiğimiz için üzgünüz! Hastanede büyük şerefsizlik
Hastalanan çocuğunu acil servise getiren anne kapıdan çevrildi. O anları kayda alan annenin "Ölürse hanginiz sorumlusun?" şeklindeki isyanı sosyal medyada infiale neden oldu. Şerefiyle görevini yapan doktorların arasına sızan militanların vatandaşlara yaptığı zulmün son örneği sonrası Sağlık Bakanlığına çağrı yapan vatandaşlar "Bu şerefsizleri hastanelerde istemiyoruz" dedi.
yeniakit.com.tr
Konya'da bir caninin silahından çıkan kurşunla doktor Ekrem Karakaya şehit oldu.
Karakaya’nın vefatı Türkiye'yi yasa boğarken, her fırsatta terör propagandası yapan ve hükümete karşı tavır alan Türk Tabipler Birliği (TTB) öncülüğündeki doktor görünümlü militanlar, üzücü olayı siyaset malzemesi yaparak iş bıraktı.
Annenin feryadı hastane koridorlarında yankılandı
Hastalanan çocuğunu acil servise getiren anne kapıdan çevrildi. O anları kayda alan annenin "Ölürse hanginiz sorumlusun?" şeklindeki isyanı sosyal medyada infiale neden oldu.
O anları kayda alan annenin "Ölürse hanginiz sorumlusun?" şeklindeki isyanı sosyal medyada infiale neden oldu.
Şerefiyle görevini yapan doktorların arasına sızan militanların vatandaşlara yaptığı zulmün son örneği sonrası Sağlık Bakanlığına çağrı yapan vatandaşlar "Bu şerefsizleri hastanelerde istemiyoruz" dedi.