0553 313 94 23

Bayramda ödüllü müzeler sizi bekliyor

Avrupa'da "Yılın Müzesi" seçilen Anadolu Medeniyetleri, İstanbul Arkeoloji ile 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin de aralarında bulunduğu birbirinden zengin içeriğe sahip müzeler, bayram tatilinde ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa davet ediyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:37
Bayramda ödüllü müzeler sizi bekliyor

Medeniyetlerin beşiği Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişe sahip kültürel mirasını gözler önüne seren müzeler, bayram tatilinde ziyaretçilerini bekliyor. Yurdun dört bir yanında aralarında Avrupa Müze ödülü alanların da yer aldığı, binaları bile birer kültür mirası olan müzeler bulunuyor. Ankara'nın Ulus semtinde yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han olmak üzere iki Osmanlı binasından oluşuyor. Anadolu'dan toplanan eserlerin sergilendiği müze, 19 Nisan 1997'de "Avrupa'da Yılın Müzesi" unvanını elde etti. 

Arkeoloji müzesi sizi bekliyor

Tunç Çağı, Urartu, Frig ve Lidya dönemine ait eserlerin 1967'den beri sergilendiği Alanya Arkeoloji Müzesinin bahçesinde de Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait taş eserler bulunuyor. Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans dönemine ait bronz, mermer, pişmiş toprak, cam ve mozaik buluntularla zengin kül kutuları ve sikke koleksiyonunun yer aldığı Alanya Arkeoloji Müzesi, 19.30'a kadar ziyaretçi kabul ediyor. 

Şifahane ve müze bir arada

Edirne'deki 2. Bayezıd Külliyesi Sağlık Müzesi, küçüklü büyüklü yüze yakın kubbesiyle ziyaretçilerini görür görmez kendine hayran bırakıyor. 2. Bayezıd'ın 1484-1488'te mimar Hayreddin'e yaptırdığı külliye, Tunca Nehri kıyısında cami, tıp medresesi, imaret, darüşşifa, hamam, mutfak, erzak depolarıyla geniş bir alana yayılıyor. Trakya Üniversitesince müzeye dönüştürülen, o dönemde akıl hastalıklarının müzik ve su sesi ile tedavi edildiği "Şifahane ve Tıp Medresesi",  2004'te "Avrupa Müze Ödülü"ne layık görüldü.

Erzurum'daki Yakutiye Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi, ziyaretçilerini 700 yıl öncesine ait bir keşfe çıkarıyor. Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi denince akla ilk olarak Çingene Kızı mozaiği geliyor. Çingene Kızı, Zeugma antik kentindeki Maenad Villası’nda yemek odasının taban mozaiğinin geriye kalan tek parçası.

 Osmanlı’nın ilk müzesi

Dünyada müze binası olarak inşa edilen ender yapılardan biri olan İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türkiye'deki  müzecilik çalışmalarının da öncü kurumu. "Müze-i Hümayun" adıyla 1869'da açılan İstanbul Arkeoloji Müzesinin koleksiyonlarında, 73 bin 275 tablet, 575 bin sikke ve geri kalanı arkeolojik eser olmak üzere 750 bin eser ve bin 958 el yazması bulunuyor. Şanlıurfa Arkeoloji ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilen Şanlıurfa'nın Göbeklitepe arkeolojik alanından çıkarılan stellere ev sahipliği yapıyor. Balıklıgöl Heykeli ve Asur, Babil ve Hitit uygarlıklarına ait taş eserlerin sergilendiği müzede, Harran'daki kazı çalışmalarından elde edilen eserlerin yanı sıra yöredeki diğer höyüklerden ve eski iskan yerlerinden çıkarılan kültür varlıkları, kronolojik sıralamayla teşhir ediliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:37
  1. Şanlıurfa
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Erzurum
  5. Edirne
  6. Ankara
  7. Tunç Çağı
  8. Lidya
  9. Frig
  10. Urartu
  11. Osmanlı
  12. Avrupa Müze
  13. Bizans
  14. İslami
  15. Roma
  16. 2. Bayezıd Külliyesi Sağlık Müzesi
  17. UNESCO Dünya Mirası Listesi'

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'ye bayram ziyaretleri
    1. AK Parti'ye bayram ziyaretleri
    2. Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu..
    3. Güneş altında bekleyen yaralıların..
    4. İki dost 30 yıl sonra Esra Erol’da..
    5. Afyonkarahisar’da mesire alanında ot..
    6. Efeler Belediyesi Atatürk büstünü..
    7. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü"nden..
    8. MÜSİAD’ da geleneksel bayramlaşma..
    9. Türk Telekom çalışanlarından çevreci..
    10. Üniversite ve gıda ihracatçıları..
    11. O ilimizde 'sarıkız' paniği
    12. İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan..
    13. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    14. AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı bir..
    15. Deniz Akkaya isyan etti: Kilidi takalım,
    16. Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı
    17. Çolakbayrakdar: “Belediyemizin..
    18. BBP ve DSP’den AK Parti’ye bayram..
    19. Fas'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla 755..
    20. Alkollü sürücünün çarptığı kağıt..
    21. Jandarmadan Darülaceze sakinlerine..
    22. Kargı Adliyesinde görev değişikliği
    23. Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı 3-0..
    24. (Özel haber) Erol Bulut:..
    25. Binali Yıldırım'dan Sivaslılara çağrı!
    26. FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde..
    27. TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde yangın
    28. Dev HES'lerin ekonomiye katkısı 400..
    29. Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken,..
    30. Pamukkale’ye bayramda turist akını
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor