Bayramda ödüllü müzeler sizi bekliyor

Medeniyetlerin beşiği Anadolu'nun binlerce yıllık geçmişe sahip kültürel mirasını gözler önüne seren müzeler, bayram tatilinde ziyaretçilerini bekliyor. Yurdun dört bir yanında aralarında Avrupa Müze ödülü alanların da yer aldığı, binaları bile birer kültür mirası olan müzeler bulunuyor. Ankara'nın Ulus semtinde yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Mahmut Paşa Bedesteni ve Kurşunlu Han olmak üzere iki Osmanlı binasından oluşuyor. Anadolu'dan toplanan eserlerin sergilendiği müze, 19 Nisan 1997'de "Avrupa'da Yılın Müzesi" unvanını elde etti.

Arkeoloji müzesi sizi bekliyor

Tunç Çağı, Urartu, Frig ve Lidya dönemine ait eserlerin 1967'den beri sergilendiği Alanya Arkeoloji Müzesinin bahçesinde de Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait taş eserler bulunuyor. Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma, Bizans dönemine ait bronz, mermer, pişmiş toprak, cam ve mozaik buluntularla zengin kül kutuları ve sikke koleksiyonunun yer aldığı Alanya Arkeoloji Müzesi, 19.30'a kadar ziyaretçi kabul ediyor.

Şifahane ve müze bir arada

Edirne'deki 2. Bayezıd Külliyesi Sağlık Müzesi, küçüklü büyüklü yüze yakın kubbesiyle ziyaretçilerini görür görmez kendine hayran bırakıyor. 2. Bayezıd'ın 1484-1488'te mimar Hayreddin'e yaptırdığı külliye, Tunca Nehri kıyısında cami, tıp medresesi, imaret, darüşşifa, hamam, mutfak, erzak depolarıyla geniş bir alana yayılıyor. Trakya Üniversitesince müzeye dönüştürülen, o dönemde akıl hastalıklarının müzik ve su sesi ile tedavi edildiği "Şifahane ve Tıp Medresesi", 2004'te "Avrupa Müze Ödülü"ne layık görüldü.

Erzurum'daki Yakutiye Türk İslam Eserleri ve Etnografya Müzesi, ziyaretçilerini 700 yıl öncesine ait bir keşfe çıkarıyor. Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi denince akla ilk olarak Çingene Kızı mozaiği geliyor. Çingene Kızı, Zeugma antik kentindeki Maenad Villası’nda yemek odasının taban mozaiğinin geriye kalan tek parçası.

Osmanlı’nın ilk müzesi

Dünyada müze binası olarak inşa edilen ender yapılardan biri olan İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türkiye'deki müzecilik çalışmalarının da öncü kurumu. "Müze-i Hümayun" adıyla 1869'da açılan İstanbul Arkeoloji Müzesinin koleksiyonlarında, 73 bin 275 tablet, 575 bin sikke ve geri kalanı arkeolojik eser olmak üzere 750 bin eser ve bin 958 el yazması bulunuyor. Şanlıurfa Arkeoloji ve Haleplibahçe Mozaik Müzesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne kaydedilen Şanlıurfa'nın Göbeklitepe arkeolojik alanından çıkarılan stellere ev sahipliği yapıyor. Balıklıgöl Heykeli ve Asur, Babil ve Hitit uygarlıklarına ait taş eserlerin sergilendiği müzede, Harran'daki kazı çalışmalarından elde edilen eserlerin yanı sıra yöredeki diğer höyüklerden ve eski iskan yerlerinden çıkarılan kültür varlıkları, kronolojik sıralamayla teşhir ediliyor.