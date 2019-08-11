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Bayramda ilk ziyaretini şehit oğlunun kabrine yaptı

SAMSUN (İHA) – Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın annesi Bedriye Hamlı, Kurban Bayramı sabahında ilk ziyaretini şehit olunun kabrine gerçekleştirdi.

11 Ağustos 2019 Pazar 11:01
Bayramda ilk ziyaretini şehit oğlunun kabrine yaptı

SAMSUN (İHA) – Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın annesi Bedriye Hamlı, Kurban Bayramı sabahında ilk ziyaretini şehit olunun kabrine gerçekleştirdi.


18 Nisan 1992 yılında Iğdır Pamuk Geçidi mevkiinde bölücü terör örgütünün gerçekleştirdiği yol kesme eyleminde sivil ve silahsız oldukları halde hunharca şehit edilen 4 astsubaydan bir tanesi olan Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın annesi Bedriye Hamlı, Kurban Bayramı sabahında ilk ziyaretini Samsun Asri Mezarlık’ta bulunan şehitlikteki şehit oğlunun kabrine gerçekleştirdi.



“Gözlerim yolda kalmasın diye ben sana geldim”


Şehit oğlunun kabir başında dua eden anne Bedriye Hamlı, “Gel diyorum gelmiyorsun. Gözlerim yolda kalmasın diye ben sana geldim. Mecburum ben sana gelmeye. Seni çok özledim mavi gözlü paşam. Sen olmayınca bayramların tadı yok. Şehit annesi için bayram demek özlem demek. 27 yıldır oğlum gelecek diye bekliyorum ama ne gelen var ne de giden. Şehit anneleri bayramların en çok mağdur olanlarıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 11:01
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