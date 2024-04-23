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Otomotiv Bayramda Hatay’daki çocuklarla gökyüzünü renklendirdiler!
Otomotiv

Bayramda Hatay’daki çocuklarla gökyüzünü renklendirdiler!

Yeniakit Publisher
2024-04-23 11:17:00 -
Bayramda Hatay’daki çocuklarla gökyüzünü renklendirdiler!

Geçtiğimiz yıl 11 şehirde büyük yıkıma neden olan depremlerden etkilenen çocuklarımızı bu bayramda da RS Otomotiv Grubu unutmadı.

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren tüm imkanlarını bölgeye seferber eden RS Otomotiv Grubu, depremzede çocuklara bayram coşkusunu yaşatabilmek adına bu yıl da Hatay’daydı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Hatay’daki konteyner kentlerde, depremden etkilenen çocuklar ile bir araya gelen ekipler, etkinlikler ve hediyelerle geleceğin mimarlarının gülümsemesine vesile olurken, uçurtma şenliğiyle gökyüzünü renklendirdi.

“Çocuklarımız geleceğimiz” 

RS Otomotiv Grubu ekibi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda “önceliğimiz deprem bölgesindeki çocuklarımız” mottosuyla Hatay’ı ziyaret ederken, RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Yaraları sarmak adına tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz, deprem bölgesini hiçbir zaman unutmayacağız, yakınlığımızı, desteğimizi her daim hissettirmeye gayret göstereceğiz. Çocuklarımız geleceğimizdir. Bu anlamlı günde Hatay’daki çocuklarımızla buluşarak yüzlerini bir nebze olsun güldürmek istedik. Tüm ulusumuzun ve çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz.” dedi.

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