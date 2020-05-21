  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayram namazı evde kılınır mı? | Bayram namazı nasıl kılınır?

Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı arasında önemli görüşme

Bayram namazı kılınacak mı? | Camide bayram namazı kılınacak mı?

Gümrük vergisinde bir adım daha

Casper, yeni Nirvana C350 Notebook’u tanıttı
için kalan
Aktüel

Bayramda ekmek israfına dikkat!

Tüm Fırıncılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Pidecileri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hüseyin Düzgün, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ekmek israfına karşı uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:27:36 -
Bayramda ekmek israfına dikkat!

Tüm Fırıncılar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Pidecileri Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı Hüseyin Düzgün, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi ekmek israfına karşı uyarılarda bulundu.


Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı uygulanacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandığını hatırlatan Düzgün, bu süreçte ekmek konusunda vatandaşların mağdur edilmeyeceğini söyledi.


Fırıncıların bayram boyunca mesaide olacağını belirten Düzgün, “Bu yıl Ramazan Bayramı’nda korona virüs salgını nedeniyle 81 ilimizde de sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu süreçte fırınlarımıza gelen bir kısıtlama olmadığı için vatandaşlarımızın ekmek, pide konusunda endişeye kapılmalarına gerek yoktur. Devletimiz bu konuda üzerine düşeni yapmıştır, bizleri muaf tutmuştur. Fırıncılarımız 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindedir. Her mahallede, her caddede bu işi yapan arkadaşlarımız önceki sokağa çıkma yasaklarında olduğu gibi vatandaşlarımızı yine mağdur etmeyecektir. Çalışmalarına devam edeceklerdir” dedi.


“Ekmek milli servet demektir”


Son araştırmalara göre Türkiye’de bir yıl içinde ortalama 2 milyar ekmeğin çöpe atıldığına dikkat çeken Düzgün, “Ülkemizde maalesef özellikle bayram sürecinde ekmek israfı çok oluyor. Bizler de federasyon olarak vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Lütfen ekmeklerimizi israf etmeyelim. Ekmek milli servet demektir. Hem aile bütçesine hem de ülkemizin kalkınmasına destek olmak adına bu hususa özellikle dikkat edelim. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyorum” açıklamasında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı