Bayramda çocukları bombalayan 'Rus ayısı' tolerans istiyor! Türkiye'nin tavrına üzülmüşler

Uğur Kağan Hanoğlu yeniakit.com.tr

Geçtiğimiz ay Türkiye’de yapılan Kırım Tatarlarının SSCB döneminde sürgün edilmesinin yıldönümü etkinlikleri Rusya’yı rahatsız etti.

PYD/YPG ile iş pişiren Rusya, Türkiye’nin Kırımlılara sahip çıkmasından rahatsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, SSCB döneminde Kırım Tatarlarının sürgün edilmesine yönelik yapılan anma etkinliklerinden rahatsız olduklarını açıkladı. Zaharova, sürgünün SSCB döneminde yaşandığına işaret ederek, Türkiye’de düzenlenen etkinliklerin bir çoğunun Rusya karşıtı olduğunu öne sürdü. PYD/YPG terör örgütünün Moskova’da ofis açmasını, İdlib’te Rusya’nın çoluk çocuk demeden sivilleri katletmesine karşı Türkiye’nin tepkisini umursamayan Rusya, Türkiye’nin Rusya karşıtı faaliyetlere tolerans göstermekle suçladı.

Rusya karşıtı gösteriler için üzülmüşler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Kırım Tatarlarının sürgününün 75. yıldönümü ve Kafkas Savaşı’nın sona ermesinin 150. yıldönümü nedeniyle mayıs ayında Türkiye’de düzenlenen etkinlikleri eleştirdi. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı etkinliklere ilişkin, “Bazıları Türk merkezi ya da yerel yönetimlerinin doğrudan desteği ile gerçekleştirilen söz konusu etkinliklerden birçoğunun siyasileştirilmiş ve açık bir biçimde Rusya karşıtı olduğunu üzülerek belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.