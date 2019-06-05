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Bayramda çocukları bombalayan 'Rus ayısı' tolerans istiyor! Türkiye'nin tavrına üzülmüşler

Kırım Tatarlarının SSCB döneminde sürgün edilmesinin Türkiye’de anılması, İdlib’te bayram günü sivilleri bombalayan katliamcı Rusları üzdü. Çeçenistan’da Rus zulmüne karşı direnen mücahitlerden Türkiye’ye sığınanları sokak ortasında infaz eden Ruslar, Türkiye’nin Müslümanlara karşı yapılan zulme karşı gösterdiği tavırdan rahatsız oluyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 20:59
Bayramda çocukları bombalayan 'Rus ayısı' tolerans istiyor! Türkiye'nin tavrına üzülmüşler

 Uğur Kağan Hanoğlu  yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz ay Türkiye’de yapılan Kırım Tatarlarının SSCB döneminde sürgün edilmesinin yıldönümü etkinlikleri Rusya’yı rahatsız etti.

PYD/YPG ile iş pişiren Rusya, Türkiye’nin Kırımlılara sahip çıkmasından rahatsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, SSCB döneminde Kırım Tatarlarının sürgün edilmesine yönelik yapılan anma etkinliklerinden rahatsız olduklarını açıkladı. Zaharova, sürgünün SSCB döneminde yaşandığına işaret ederek, Türkiye’de düzenlenen etkinliklerin bir çoğunun Rusya karşıtı olduğunu öne sürdü. PYD/YPG terör örgütünün Moskova’da ofis açmasını, İdlib’te Rusya’nın çoluk çocuk demeden sivilleri katletmesine karşı Türkiye’nin tepkisini umursamayan Rusya, Türkiye’nin Rusya karşıtı faaliyetlere tolerans göstermekle suçladı.

Rusya karşıtı gösteriler için üzülmüşler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Kırım Tatarlarının sürgününün 75. yıldönümü ve Kafkas Savaşı’nın sona ermesinin 150. yıldönümü nedeniyle mayıs ayında Türkiye’de düzenlenen etkinlikleri eleştirdi. Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı etkinliklere ilişkin, “Bazıları Türk merkezi ya da yerel yönetimlerinin doğrudan desteği ile gerçekleştirilen söz konusu etkinliklerden birçoğunun siyasileştirilmiş ve açık bir biçimde Rusya karşıtı olduğunu üzülerek belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 20:59
  1. Kırım Tatarları
  2. Mariya Zaharova
  3. Kafkas Savaşı
  4. Kırım
  5. SSCB
  6. PYD/YPG terör örgütü
  7. Moskova
  8. Rusya
  9. İdlib

YORUM YAZ

  • HüseyinHüseyin12 dk önce
    Türkiye’de Çeçenistanli komutanları infaz eden Rus ajanlar elini kolunu sallaya sallaya çekip gittiler nerde bizim istihbarat nerde bu devlet
  • hasanhasan15 dk önce
    Akit bir karar ver, bu Rusya dost mu dusman mi?

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