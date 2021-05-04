Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Kapanma sırasında ramazan bayramı da idrak edilecek. Milyonlarca öğretmen ve öğrenci bayram haftasında canlı derslerin olup olmayacağını merak ediyor. Peki, eba canlı dersler olacak mı?

Bayramda canlı ders var mı? 10-14 Nisan canlı ders var mı?

Milyonlarca öğrenci bayram haftasında canlı ders olup olmayacağını araştırıyor. Bilindiği gibi bayramın birinci günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Yapılan açıklamada kamu çalışanları 10 Mayıs ve 11 Mayıs’ı tam gün izinli geçirecek. 12 Mayıs Çarşamba günü ise kamu çalışanları için yarım gün mesai olacak. Kamuda bayram tatili 9 gün olduğu için 10-14 Mayıs tarihlerinde canlı dersler yapılmayacak. Ancak öğrenciler EBA Tv üzerinden dilediklerinde içerikleri takip edebilir.

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