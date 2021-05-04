  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul'da hangi Kovid-19 varyantının etkili olduğu açıklandı
Kıbrıs Gazisi Aktaş'ın vasiyeti yerine getirildi
Alparslan Kuytul’un provokatörleri hakkında karar çıktı
Dolar alacaklar için kritik uyarı: Sıkıntılı bir durum...
Eğitim Bayramda canlı ders var mı? 10-14 Nisan canlı ders var mı?
Eğitim

Bayramda canlı ders var mı? 10-14 Nisan canlı ders var mı?

Bayramda uzaktan eğitim sürecek mi? Ramazan bayramı 13, 14 ve 15 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek. Koronavirüs salgının sebebiyle uzaktan eğitime devam eden öğrenciler bayram haftası canlı ders olup olmadığını merak ediyor. Peki, bayramda uzaktan eğitim var mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 17:07:00 -
Bayramda canlı ders var mı? 10-14 Nisan canlı ders var mı?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanacak. Kapanma sırasında ramazan bayramı da idrak edilecek. Milyonlarca öğretmen ve öğrenci bayram haftasında canlı derslerin olup olmayacağını merak ediyor. Peki, eba canlı dersler olacak mı?

Bayramda canlı ders var mı? 10-14 Nisan canlı ders var mı?

Milyonlarca öğrenci bayram haftasında canlı ders olup olmayacağını araştırıyor. Bilindiği gibi bayramın birinci günü 13 Mayıs Perşembe gününe denk geliyor. Yapılan açıklamada kamu çalışanları 10 Mayıs ve 11 Mayıs’ı tam gün izinli geçirecek. 12 Mayıs Çarşamba günü ise kamu çalışanları için yarım gün mesai olacak. Kamuda bayram tatili 9 gün olduğu için 10-14 Mayıs tarihlerinde canlı dersler yapılmayacak. Ancak öğrenciler EBA Tv üzerinden dilediklerinde içerikleri takip edebilir.

EBA TV DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
04.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Oruç

04.05.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

MHP'li isimden Habertürk'e sert tepki: Kudurdunuz
Siyaset

MHP'li isimden Habertürk'e sert tepki: Kudurdunuz

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin duyurduğu 100 maddelik yeni anayasa önerisini karalamaya çalışan Habertürk'e MHP'den çok sert tepki geldi...
Libya'dan Türkiye'ye askeri çağrı
Dünya

Libya'dan Türkiye'ye askeri çağrı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuşan Libya Dışişleri Bakanı Necla el Manguş, "Tüm yabancı güçler ve paral..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay