Bayramda çalışan ne kadar ücret alır? Bayramda çalışan işçinin ücreti nasıl hesaplanır?

Pazartesi günü itibarıyla başlayacak olan dini bayramlarımızdan biri olan Ramazan Bayramı, çarşamba günü sona erecek. Kabine toplantısı sonrası bayram tatilinin 9 güne çıkartılıp çıkartılmaycağı da netlik kazanmış olacak. Ülkemizde dini ve milli bayramların resmi tatil olarak kabul edilmesi ile arife günü dahil 4.5 günlük bir resmi tatil bulunuyor. Bayramlarda bazı çalışanlar mesaisine devam ederken bazıları da bayram tatilini gerçekleştirmekte. Milliyet’ten Cem Kılıç bayramda çalışanın ne kadar ücret alacağına ilişkin önemli bir yazıyı kaleme aldı.

Bayramda çalışan ne kadar ücret alır?

“Bir işçi eğer bayramda çalışırsa hem genel tatil gününde çalışmadan hak kazandığı bir günlük ücretini, hem de çalışması karşılığı bir günlük ücretini alır.” diyen Cem Kılıç yazısının devamında şunları kaleme aldı: “Dolayısıyla toplamda iki günlük ücretine hak kazanmış olur. İşçiler genel tatil günlerinde bir saat bile çalışsalar, bir tam günlük ücretlerine hak kazanırlar. Dolayısıyla genel tatil gününün başladığı saatler içerisinde çalışması olan işçi çalıştığı sürenin ücretine değil, bir tam günlük ücretine hak kazanır. İşçilerin bu konuya dikkat etmeleri ve bayramda veya herhangi bir genel tatil günü çalışmaları olursa o günün tam ücretinin kendilerine ödendiğini kontrol etmeliler. Kural olarak genel tatil gününde işçi kaç saat çalışmış olursa olsun, tam günlük ücrete hak kazanmaktadır. Haftalık çalışması 45 saatin üzerine çıkmış ise bu durumda fazla mesai ücretine de hak kazanacaktır.

Bayramda çalışan işçinin ücreti nasıl hesaplanır?

İşçi tüm bayram boyunca hiç çalışmaması halinde aylık ücretini tam olarak alacaktır. Diğer yandan eğer bayram günlerinde çalışırsa çalıştığı her gün için 2 günlük ücreti tutarında ücret alacaktır. Eğer hafta tatili ve bayram çakışırsa ve işçi çalıştırılırsa bu durumda ödemenin tutarı 2,5 günlük yevmiyeye yükselecektir. Aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor.

Bayramda çalıştırılan işçiye işveren iki günlük ücret ödemek durumundadır. İşverenin işçiyi bayramda çalıştırarak daha sonra izin vermesi mümkün değildir. Dolayısıyla bayramda izinli olmakla bayramdan sonra izinli olmak aynı şey değildir. İşveren bayramda çalıştırıp bayramdan sonra izin uygulaması yapamaz. Ayrıca bayramda çalışan işçiye de zamlı ücretini ödemek durumundadır, bayram gününü normal gün gibi düşünerek ödeme yapamaz.