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Aktüel

Bayramda Bursa sokakları sessiz kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Bursa sokakları sessiz kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 09:56:53 -
Bayramda Bursa sokakları sessiz kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Bursa sokakları sessiz kaldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bursa da Ramazan Bayramı’na ’sessiz merhaba’ dedi. Geçmiş bayramlarda insanlarla dolup taşan cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı. Önünde uzun araç kuyrukları olan Ulu Cami’de bu bayram kimse bulunmazken, namazın ardından binlerce Bursalının dua etmek için gittiği Osmangazi ve Orhangazi’nin türbelerinin bulunduğu Tophane de sessizliğe büründü. Normal zamanlarda binlerce insanın bulunduğu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tophane Surları, Altıparmak, Atatürk Caddesi ve Setbaşı’ndaki sessiz bayram görüntülendi.

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