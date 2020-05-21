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Bayramda Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:21:09 -
Bayramda Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek

BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir ve Bilecik'te hava sıcaklığı bugünden itibaren düşerek, Ramazan Bayramı boyunca mevsim normallerinin altında seyredecek.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan sıcak hava dalgası, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine girecek, kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybedecek.

Sıcaklığın bugün Bursa, Eskişehir ve Bilecik çevrelerinden başlayarak, cuma ve cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca bölgede hissedilir derecede (10-15 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin; bu akşam saatlerinden itibaren Eskişehir, Bursa ve Bilecik genelinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir. 22 Mayıs Cuma günü bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Rüzgarın bugün Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuzey ve doğu (poyraz), Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde ise güney ve batı (lodos) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir."

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