Bayramda boş kalan camilerden yükselen tekbir sesleri yeri göğü inletti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sene camilerde kılınmayan Ramazan Bayramı namazı vaktinde, 81 ilde 90 bin camiden tekbir sesleri semaya yükseldi. Geçtiğimiz günlerde alçakça bir saldırıyla minarelerden 'Çav Bella' safsatası çalınan İzmir'de de minarelerden tekbir sesleri yükseldi.
İzmir’de de bayram namazı kılınmadığı için camiler boş kalsa da minarelerden tekbir sesleri yükseldi.
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramında camilerin kapalı olacağını ve bayram namazının camilerde kılınmayacağını duyurmuştu. Önlemler kapsamında İzmir’de camiler kapılar kapalı tutulurken, cami avlusu boş ve sessiz kaldı.
Boş kalan camilerden bayram tekbiri yükseldi