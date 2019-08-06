Bayramda aşırı et tüketimiyle sağlığınız tehlikeye atmayın

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gıda Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, Kurban Bayramı boyunca kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı arttığını, bu nedenle özellikle kalp-damar, diyabet, hipertansiyon hastalarının beslenmelerine dikkat etmedikleri takdirde risk altına girebileceklerini söyledi.

Kesilen hayvanın etlerini hemen tüketmeyin

Bölek, bu hastaların kırmızı et ve sakatat tüketimini mümkün olduğunca sınırlandırması ve yağsız olan kısımları tüketmeye çalışması gerektiğini vurgulayarak, Kurban Bayramı'nda herkesin dikkat etmesi gereken bir konunun da kesilen hayvanların etlerinin hemen tüketilmemesi olduğunu belirtti.