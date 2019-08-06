Bayramda aşırı et tüketimiyle sağlığınız riske girmesin

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gıda Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, Kurban Bayramı boyunca kırmızı et tüketiminin miktarı ve sıklığı arttığını, bu nedenle özellikle kalp-damar, diyabet, hipertansiyon hastalarının beslenmelerine dikkat etmedikleri takdirde risk altına girebileceklerini söyledi.

Bölek, bu hastaların kırmızı et ve sakatat tüketimini mümkün olduğunca sınırlandırması ve yağsız olan kısımları tüketmeye çalışması gerektiğini vurgulayarak, Kurban Bayramı'nda herkesin dikkat etmesi gereken bir konunun da kesilen hayvanların etlerinin hemen tüketilmemesi olduğunu belirtti.

Taze kesilmiş etin olgunlaşması ve kolay sindirilebilir bir hale gelmesi için 1-2 gece buzdolabında bekletilmesi gerektiğine işaret eden Bölek, şu bilgileri verdi:

'Hayvan kesildikten hemen sonra hazırlanan etlerin sindirimi çok zor olduğundan hazımsızlık yapabilirken, sert olmasından dolayı uzayan pişirme süresi etlerde besin kaybına yol açabilmektedir. Mutlaka taze et tüketilmek isteniyorsa pişirme işlemi ilave yağ kullanmadan, düdüklü tencerede gerçekleştirilmelidir. Kızartma ve mangalda pişirme işleminden mümkün olduğunca kaçınılmalı bunların yerine fırında pişirme işlemi tercih edilmelidir. Ayrıca etler iyice çiğnenerek tüketilmeli böylelikle sindirimine yardımcı olunmalıdır.'

'Et ile sebzeyi beraber tüketin'

Bölek, "Bayramda kahvaltının bir parçası haline gelen kavurma, mümkün olduğunca öğle öğününde tüketilmelidir. Ayrıca pişirme işlemi sırasında et, içine tereyağı, kuyruk veya iç yağı eklemeden kendi yağında hazırlanmalıdır." diye konuştu.

Etlerin sebzelerle birlikte pişirilmeye özen gösterilmesi gerektiğini dile getiren SBÜ Gıda Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, "Çünkü sebzelerde bulunan C vitamini etlerde bulunan demir, çinko ve magnezyumun emilimini, vücutta kullanılmasını artırmaktadır. Etlerin yanında pirinç pilavı, makarna yerine bulgur pilavı tercih edilmelidir. Ayrıca asitli, gazlı içecekler yerine ayran ya da yoğurt tüketilmelidir." tavsiyesinde bulundu.

Bölek, akşam öğününde ise et yerine sebze, kuru baklagiller gibi posa içeriği yüksek yemeklerin tercih edilmesi gerektiğini belirtti.