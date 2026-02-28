  • İSTANBUL
İSLAM Bayrama kaç gün var? Ramazan Bayramı ne zaman?
İSLAM

Bayrama kaç gün var? Ramazan Bayramı ne zaman?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bayrama kaç gün var? Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan ayı ilerlerken milyonlarca kişi bayrama ne kadar kaldığını merak ediyor. Bugün Ramazan’ın kaçıncı günü, orucun bitmesine ve bayrama kaç gün kaldı?

On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat’ta başladı ve mübarek ayın ilk günleri geride kaldı. İbadetlerini düzenli şekilde sürdüren vatandaşlar hem gün hesabını hem de Ramazan Bayramı tarihini merak ediyor. Özellikle “Bayrama kaç gün kaldı?” sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

 

Bugün Ramazan’ın kaçıncı günü?

28 Şubat 2026 Cumartesi itibarıyla Ramazan ayının 10. günü idrak ediliyor. İlk oruç 19 Şubat Perşembe günü tutulmuştu. Böylece Ramazan’ın ilk 10 günlük dönemi tamamlanmış oldu.

 

Orucun bitmesine ve bayrama kaç gün kaldı?

2026 yılı hesaplamalarına göre Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ramazan’ın bitmesine 19 gün kaldı.

 

Ramazan Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın takvimine göre 2026 Ramazan Bayramı tarihleri şöyle:

19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü

20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

