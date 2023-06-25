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Yerel Bayrama giderken yolların durumu
Yerel

Bayrama giderken yolların durumu

Yeniakit Publisher
2023-06-25 13:00:00 -

Bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı, özellikle İstanbul - Ankara yolundaki trafik yoğunluğu dikkat çekti.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul'da yaşayanlar memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek için yola çıktı.

İstanbul çıkışında yaşanan trafik yoğunluğunun devam ettiği görüldü.

Ayrıca Sümeyye Acartürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde de trafik yoğunluğu dikkat çekti.

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